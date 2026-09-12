Fête de la Science Village des Sciences Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Fête de la Science Village des Sciences

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

À l’occasion de la Fête de la Science et en partenariat avec Récréasciences

le Village des sciences est de retour au musée !

Sous le thème Saveurs savantes , cette nouvelle édition propose d’explorer l’alimentation, le goût et la cuisine à travers le prisme des sciences, en permettant le dialogue de la recherche, des arts et des patrimoines. Venez découvrir des animations, des ateliers et des démonstrations pour plonger au cœur des sciences dans un écrin d’exception ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Science Village des Sciences

L’événement Fête de la Science Village des Sciences Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin