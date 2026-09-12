Fête de la Science Village des Sciences Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 10 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Fête de la Science Village des Sciences
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
À l’occasion de la Fête de la Science et en partenariat avec Récréasciences
le Village des sciences est de retour au musée !
Sous le thème Saveurs savantes , cette nouvelle édition propose d’explorer l’alimentation, le goût et la cuisine à travers le prisme des sciences, en permettant le dialogue de la recherche, des arts et des patrimoines. Venez découvrir des animations, des ateliers et des démonstrations pour plonger au cœur des sciences dans un écrin d’exception ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Fête de la Science Village des Sciences
L’événement Fête de la Science Village des Sciences Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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