Fête de la science village des sciences Salle polyvalente Ussel

Fête de la science village des sciences Salle polyvalente Ussel jeudi 16 octobre 2025.

Fête de la science village des sciences

Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Fête de la science village des sciences

Cette année, explorez le thème des Intelligence(s) sous toutes ses formes. .

Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00

English : Fête de la science village des sciences

German : Fête de la science village des sciences

Italiano :

Espanol : Fête de la science village des sciences

L’événement Fête de la science village des sciences Ussel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze