Fête de la science village des sciences Salle polyvalente Ussel

Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Gratuit
Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
2025-10-16
Fête de la science village des sciences
Cette année, explorez le thème des Intelligence(s) sous toutes ses formes. .
Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00
L’événement Fête de la science village des sciences Ussel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze