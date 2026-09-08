Fête de la science : village des sciences Salle polyvalente Ussel
mardi 13 octobre 2026 · Salle polyvalente · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Fête de la science : village des sciences
Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:00:00
fin : 2026-10-13 16:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Le thème de l’édition 2026 de la Fête de la science est « Saveurs savantes », l’occasion de célébrer la cuisine, goût et l’alimentation dans toutes leurs dimensions scientifiques.
L’année 2026 marque le centenaire de la création de l’étoile Michelin, symbole international de la gastronomie ainsi que le bicentenaire de la parution de l’ouvrage pionnier en la matière : Physiologie du goût, de Jean Anthelme Brillat-Savarin. En reliant le sens du goût au fonctionnement biologique du corps humain et à ses perceptions cognitives, l’ouvrage fait dialoguer sciences, pratiques quotidiennes et philosophie et compte parmi les écrits fondateurs de la gastronomie française.
Aujourd’hui, l’alimentation est au cœur d’importants enjeux de santé publique et soulève des questions environnementales majeures, de la résilience des systèmes agricoles à la préservation de la biodiversité. .
Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00
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English : Fête de la science : village des sciences
L’événement Fête de la science : village des sciences Ussel a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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