Fête de la Science Zoodyssée Villiers-en-Bois

FÊTE DE LA SCIENCE 2025 Le village des sciences vous ouvre ses portes !

À l’occasion de sa 34e édition sur le thème des intelligences, la Fête de la Science investit Zoodyssée ! Une riche programmation attend petits et grands

* conférences passionnantes intelligence animale, écotoxicologie…

* ateliers ludiques escape game, observation des mammifères marins, jeux, intelligence collective…

* expositions forêts primordiales, records dans la nature

L’accès à la première partie du parc est gratuit. Restauration et pique-nique possibles sur place. .

Zoodyssée Rte du chêne Margot Virollet Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 33 82 estelle.barbeau@deux-sevres.fr

