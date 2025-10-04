Fête de la Science Zoodyssée Villiers-en-Bois
Fête de la Science
Villiers-en-Bois Deux-Sèvres
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
FÊTE DE LA SCIENCE 2025 Le village des sciences vous ouvre ses portes !
À l’occasion de sa 34e édition sur le thème des intelligences, la Fête de la Science investit Zoodyssée ! Une riche programmation attend petits et grands
* conférences passionnantes intelligence animale, écotoxicologie…
* ateliers ludiques escape game, observation des mammifères marins, jeux, intelligence collective…
* expositions forêts primordiales, records dans la nature
L’accès à la première partie du parc est gratuit. Restauration et pique-nique possibles sur place. .
Zoodyssée Rte du chêne Margot Virollet Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 33 82 estelle.barbeau@deux-sevres.fr
