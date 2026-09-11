Fête de la science > Voyage culinaire entre deux infinis Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Fête de la science > Voyage culinaire entre deux infinis

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Partez en balade entre l’infiniment petit et l’infiniment grand pour observer les termes culinaires employés par les chercheurs et chercheuses en physique. En entrée, avec l’infiniment grand, vous prendrez bien une « soupe primordiale » avec la création de l’Univers. Côté plat, une « pasta phase » servie à l’intérieur des étoiles. Et destination vers l’infiniment petit pour le dessert, avec un « pudding aux pruneaux », un plat tout en finesse pour décrire l’atome et son agencement de particules. Explorez l’univers de la physique à travers un regard plus gourmand.

Un grand écart entre les deux infinis exécuté par Nathan Rousseaux, Doctorant au Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen (LPC) de l’université de Caen Normandie.

A partir de 11 ans. .

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr

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English : Fête de la science > Voyage culinaire entre deux infinis

L’événement Fête de la science > Voyage culinaire entre deux infinis Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts