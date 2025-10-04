Fête de la science : week-end gratuit à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris
Fête de la science : week-end gratuit à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris samedi 4 octobre 2025.
Astronomie :
Le planétarium en réalité virtuelle
Proposé par Enastros
Plongez dans l’espace grâce à la réalité virtuelle. Découvrez les constellations et les merveilles de l’univers en 360°.
- Activité en réalité virtuelle
- À partir de 6 ans
- En continu
Observer le Soleil
Proposé par Cosmos découverte
Connaissez-vous vraiment le Soleil ? À l’aide d’une lunette astronomique spécialisée, observez les tempêtes solaires à sa surface pour comprendre comment fonctionne notre étoile.
Cet atelier pourra être remplacé par « Les planètes du Système solaire » si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à l’observation du Soleil.
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Les planètes du système solaire
Proposé par Cosmos découverte
Connaissez-vous vraiment les planètes du système solaire ? Découvrez leurs caractéristiques, leurs histoires et leurs mystères à travers des jeux et des maquettes à l’échelle.
Cet atelier remplacera « Observer le Soleil » si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à l’observation du Soleil.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
La découverte des météorites
Proposé par Les points célestes
Plongez dans l’univers fascinant des météorites ! Découvrez ces pierres venues de l’espace, apprenez à les reconnaître et partez sur les traces de ces trésors célestes. Explorez l’histoire incroyable des météorites et du programme Vigie Ciel.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
L’espace, c’est quoi ?
Proposé par Invitez les étoiles
Découvrez grâce à des expériences ce qu’est l’espace, comment y aller, jusqu’où et pour y faire quoi. Comprenez aussi de façon concrète ce que sont la gravité, le système solaire, les galaxies et même… appréhendez les trous noirs !
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Astro’folies
Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie
Partez en orbite sans quitter la fête ! Au programme : construction de carte du ciel, reconnaissance de météorites, balade sur la Lune et parmi ses mythes, voyage parmi les planètes… et même un détour par l’astrologie (si les étoiles sont d’accord) ! Vous y rencontrerez de grands noms comme Copernic, Galilée, James Webb, Henrietta Leavitt et même notre famille Astromytho !
- Stand
- À partir de 9 ans
- En continu de 10h30 à 18h
Le Ciel d’automne
Proposé par le planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie
Lorsque vous levez les yeux au ciel, la voûte céleste est l’objet d’une drôle de course entre les astres. Les étoiles se meuvent et, avec un peu d’imagination, vous pourrez repérer les constellations. Et il n’y a pas que la Grande Ourse !
- Film immersif 360° – 15 min – 266 places
- À partir de 2 ans
- Toutes les demi-heures à partir de 10h30. Dernier film à 17h30 le samedi, 18h30 le dimanche.
Physique-Chimie :
Manipulations chimiques et expériences
Proposé par Einstein Family
Ici, la science ne se lit pas dans un manuel : elle explose, mousse, fume, clignote… Testez, touchez, comprenez… bref, expérimentez des réactions chimiques étonnantes !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Les machines simples
Proposé par Arborescience
Leviers, roues, poulies, engrenages… les machines simples constituent la base de la mécanique ! Comment soulever une charge lourde sans effort ? Qu’est-ce qu’un palan ? Une balance romaine ? Qui a inventé le cric à crémaillère ? Comment fonctionne une boîte de vitesse ? À travers de multiples jeux et manipulations, expérimentez pour comprendre comment les machines simples ont transformé notre quotidien en diminuant les efforts à fournir.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Les tanins, quesako ?
Proposé par Couleurs en herbe
Les tanins, quesako ? Ce sont des molécules complexes fabriquées par les plantes pour se défendre. Depuis très longtemps, les hommes ont découvert leurs propriétés et s’en servent dans plusieurs domaines. Découvrez les secrets des tannins.
- Atelier
- À partir de 2 ans
- En continu
Deviens chercheur ou chercheuse en physique chimie !
Proposé par Ebulliscience
Découvrez la science par l’expérimentation ! En observant et en manipulant une série d’expériences ludiques, découvrez les secrets de l’électricité, de la lumière, de l’eau, de l’air, du son et du magnétisme.
- Atelier
- À partir de 2 ans
- En continu
Glagla Show
Proposé par les médiateurs de la Cité des sciences et de l’industrie
Découvrez des expériences étonnantes sur la physique du froid !
- Démonstration
- À partir de 9 ans
- A 13h et à 17h
Résistatou
Proposé par les médiateurs de la Cité des enfants
Place à la bricole ! À l’aide de matériaux divers et d’une bonne dose de créativité, faites preuve d’imagination et trouvez les meilleures astuces pour relever les défis du jour !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Les propriétés de l’air qui nous entoure
En partenariat avec la Fondation 3M
L’air est partout autour de nous mais connaissez-vous vraiment ses propriétés ? Cet atelier permet de mettre en évidence la pression de l’air ou le vide à travers des activités ludiques. Qu’est-ce que des marshmallows viennent faire dans ces expériences ? Venez le découvrir !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Couleurs et bulles : pour la beauté du zeste
En partenariat avec Syensqo
Pourquoi le citron pique-t-il la langue ? Comment savoir si une eau est acide ou basique ? En expérimentant et en s’amusant, découvrez la notion de pH !
- Atelier
- À partir de 2 ans
- En continu
Mission médicament
En partenariat avec le LEEM
Venez découvrir les étapes de la réalisation d’un médicament et les enjeux de l’industrie pharmaceutique sur le stand du Leem, l’organisation représentative du secteur.
- Démonstration
- À partir de 9 ans
- En continu
Vivant :
Pas si bêtes !
Proposé par Paysan des couleurs
Découvrez le monde insoupçonné des petites bêtes du sol en explorant leur milieu de vie et bricolez votre propre bestiole sauvage en mode récup !
- Atelier
- À partir de 2 ans
- En continu
Les virus sont-ils intelligents ?
Proposé par les Jeunes Bio-informaticiens de France
Piggy, un petit cochon curieux, découvre que les virus peuvent changer pour tromper notre système immunitaire. Intrigué, il se demande : « Mais… Est-ce que les virus sont intelligents ? ». Il se lance alors dans une enquête scientifique mêlant virologie, immunologie et bio-informatique !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Même les insectes sont intelligents !
Proposé par l’Insectarium de Lizio
On ne peut qu’être émerveillé par le fait que les insectes, avec un cerveau en moyenne un million de fois plus petit que le nôtre, soient doués de capacités cognitives insoupçonnées et tout à fait remarquables. On vous en dit plus au stand de l’Insectarium de Lizio !
- Démonstration
- À partir de 6 ans
- En continu
Intelligences
Proposé par Sciencis
Explorez les intelligences naturelles, humaines et artificielles à travers des expériences, des constructions, des défis, des jeux et des échanges.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Chouette, dis-nous ce que tu manges, ça nous intéresse !
Proposé par la Soupape Sauvage
Découvrez la vie d’un oiseau fascinant et très intelligent : l’effraie des clochers. Entre une exposition animée et un atelier pour analyser les pelotes de cette chouette, saurez-vous reconnaître les restes de micromammifères retrouvés ?
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
La fabuleuse découverte de Rosalind Franklin : l’ADN
Proposé par Les Scientivores
Découvrez les bases de l’ADN pour comprendre son rôle central. À partir d’observations microscopiques, d’extractions d’ADN et d’explications sur les gènes et le code génétique, apprenez-en plus sur la façon dont l’ADN influence les êtres vivants.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Intelligence du vivant : animaux et plantes à observer autrement
Proposé par les équipes du Vivant de la Cité des sciences et de l’industrie
Explorez les étonnantes stratégies des animaux et des plantes pour survivre, communiquer ou se défendre. Entre observations de poissons-clowns, phasmes ou plantes sensibles, cet atelier éveille la curiosité et bouscule nos idées sur l’intelligence. Un moment fascinant à partager entre curieux !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Étudier les animaux sans les blesser, possible ?
Proposé par le Musée de l’Université de Mons
Découvrez comment la science moderne s’efforce d’être plus respectueuse du vivant ! Avec les trois R – Réduire, Remplacer et Raffiner -, de nouvelles pratiques sont inventées pour protéger les animaux tout en continuant à apprendre d’eux. Que ce soit en recherche, en enseignement ou dans la vie de tous les jours, cet atelier vous montrera comment curiosité et respect peuvent aller de pair !
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Quiz idées reçues sur le cerveau
Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie
Est-il vrai que nous n’utilisons que 10% de notre cerveau ? La nuit porte-t-elle réellement conseil ? Manger du poisson est-il bon pour la mémoire ? Testez vos connaissances et déjouez vos idées reçues en participant à un quiz autour du cerveau.
- Quiz
- À partir de 9 ans
- Samedi et dimanche, à 16h
Sciences insolites
Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie
Pourquoi les fleurs de bambous sont-elles signe de mauvais présage ? Comment l’adorable wombat marque-t-il son territoire ? Tentez de répondre à nos questions insolites dans ce quiz sur les surprises que nous réserve la science.
- Quiz
- À partir de 9 ans
- Samedi et dimanche, à 14h
Les animaux nous font de l’œil
Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie
Entre jeux et illusions d’optiques, découvrez les mystères de la lumière et du fonctionnement de l’œil chez l’humain ainsi que chez nos amis à poils, les chiens et les chats !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- Samedi et dimanche, à 12h
Géosciences :
La découverte des volcans
Proposé par Les petits scientifiques
Et si la science vous permettait de réaliser une éruption volcanique en direct ? Découvrez les phénomènes qui se cachent derrière ces expériences impressionnantes.
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Les petits géologues
Proposé par Einstein Family
Êtes-vous prêts pour une aventure au cœur de la Terre ? Devenez de véritables explorateurs de roches, de volcans et de fossiles à travers des expériences ludiques et sensorielles ! Au programme : découvrez comment fonctionne les plaques tectoniques et de quoi est faite la lave, apprenez à reconnaître les différentes roches (volcaniques, sédimentaires et métamorphiques) et fabriquez votre propre roche grâce à la chimie d’une cristallisation magique.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Environnement :
Du plastique dans la Saône ?
Proposé par Juste 2°C
Au printemps 2024, quatre étudiants de l’association Juste 2°C ont exploré la rivière à bord d’un bateau laboratoire. L’une des thématiques abordées était celle du dépôt des plastiques le long des berges et sur les îles. Plus de 1300 plastiques ont été collectés et analysés. À votre tour, mettez-vous dans la peau d’un scientifique pour tenter d’identifier un plastique mystère.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Arbres en ville : enquête botanique
Proposé par le Lab Mobile
Partez à la découverte des arbres de votre ville ! Observez, associez les cartes et créez votre propre herbier pour devenir incollable sur les feuilles et les arbres.
- Atelier
- À partir de 2 ans
- En continu
Ça ne coule pas de source
Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie
Expérimentez et participez à nos activités autour de l’eau et des questions de société. Quelle est notre consommation d’eau par jour ? Quelle est l’eau cachée derrière la fabrication d’un objet ? Quel est l’impact sur l’environnement de notre consommation quotidienne ? Un moment ludique à partager.
- Stand
- À partir de 9 ans
- En continu entre 10h30 et 18h
En roue libre
En partenariat avec Eau de Paris
Découvrez comment est produite l’eau potable grâce à des ateliers ludiques et apprenez-en plus grâce à la « roue de l’eau ».
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
La voiture électrique : Branchez, Roulez, Respirez
En partenariat avec Avere-France
Participez à un quiz et à une animation pour tout savoir des avantages et des bénéfices des véhicules électriques et des bornes de recharges !
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Tout comprendre sur les déchets radioactifs
En partenariat avec l’Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs
Fini les idées reçues sur les déchets radioactifs ! D’où viennent-ils et sont-ils toujours dangereux ? Répondez à ces questions avec l’aide de l’Andra.
- Atelier
- À partir de 12 ans
- En continu
Embarquez pour un voyage au cœur des énergies
En partenariat avec Planète Énergies, une initiative de la fondation TotalEnergies
Venez découvrir grâce à nos activités ludiques les différentes énergies et leurs applications dans la vie quotidienne.
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Les normes nous facilitent la vie
En partenariat avec l’Afnor
Et si les normes n’existaient pas ? La vie serait certainement plus difficile ! Découvrez l’impact des normes sur notre quotidien : formats de papiers, chargeurs de téléphones, cartes bancaires… Les normes sont partout ou presque. Comment cela fonctionne ? Pourquoi les utilise-t-on ? En quoi sont-elles essentielles ? On vous explique tout !
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Mathématiques :
Chasse aux énigmes mathématiques
Proposé par le Comité international des jeux mathématiques
Participez à une chasse aux énigmes dans l’exposition permanente Mathématiques de la Cité : découvrez les indices cachés et résolvez un maximum d’énigmes dans le temps imparti !
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Le camp mongol
Proposé par Le Jardin des mathématiques
Bergers cavaliers, vous avez atteint les pâturages d’hiver. Dressez ensemble une yourte pour toute la famille. Soyez vigilants dans l’exécution, unis et rapides pour construire cette tente de deux mètres cinquante de diamètre ! De bonnes connaissances en géométrie vous aideront.
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Mathémagie
Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie
Et si les mathématiques permettaient d’expliquer la magie ? À partir d’énigmes, d’effets visuels et de tours de magie, vous serez amenés à vous interroger sur ces apparences trompeuses.
- Démonstration
- À partir de 9 ans
- Samedi et dimanche, à 11h et à 15h
Robotique et informatique :
Robot Spot
Proposé par Intuitive Robots
Spot est un robot quadrupède mobile et autonome conçu par Boston Dynamics. Il est utilisé pour collecter des données dans des milieux hostiles, accidentés ou difficiles d’accès : Spot va là où l’humain ne peut aller. Venez le découvrir !
- Démonstration
- À partir de 9 ans
- En continu
Lego© en folie
Proposé par Créacode Lab
Donnez vie à des Lego© en les montant et en les programmant.
- Atelier
- À partir de 2 ans
- En continu
Créer son propre jeu vidéo
Proposé par l’Atelier du jeu vidéo
Créez votre propre jeu vidéo et personnalisez-le grâce aux graphismes par Intelligence Artificielle.
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
Initiation à la programmation
Proposé par Garage 404
Initiez-vous à la robotique et à la programmation par algorithme avec des ateliers adaptés à tous les âges.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Découverte de la modélisation et de l’impression 3D
Proposé par les Ingéniaux
Découvrez comment concevoir une pièce à l’aide d’un ordinateur et fabriquez-la ensuite grâce à l’impression 3D, au moyen d’un stand accessible aux débutants.
- Atelier
- À partir de 6 ans
- En continu
Imagine, devine, identifie : l’IA en action !
Proposé par la Maison de l’IA
Entre quiz interactif, outils de création générative et caméras intelligentes, reprenez les bases de l’Intelligence artificielle pour comprendre comment ces technologies accompagnent notre quotidien… et libèrent notre imagination !
- Atelier
- À partir de 9 ans
- En continu
La Bibliothèque célèbre les intelligences
Proposé par les médiateurs de la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie
Découvrez une sélection de livres sur les intelligences (animale, artificielle, collective…), testez une nouvelle application sur tablette ou casque VR pour découvrir les femmes de sciences… Et repartez également avec une photo souvenir originale, grâce au vidéomaton !
- Stand
- À partir de 12 ans
- En continu
Le 3DEXPERIENCE Lab – un laboratoire d’innovation 3D
En partenariat avec Dassault Systèmes
Plongez dans l’innovation à l’impact de demain ! Dans un univers entièrement en 3D, explorez les jumeaux virtuels de plus de 80 projets de startups du monde entier, engagées dans le programme d’innovation de Dassault Systèmes… et donnez-leur vie dans le monde réel !
- Démonstration
- À partir de 12 ans
- En continu
O’gure
En partenariat avec Dassault Systèmes
Découvrez O’gure, une webapp d’orientation ludique et personnalisée, pensée pour les filles de 12 à 16 ans. À travers des mini-jeux et des quiz, découvrez vos talents et faites le lien entre vos passions et les sciences qui s’y cachent. Une expérience immersive pour se projeter dans des métiers inspirants !
- Démonstration
- À partir de 12 ans
- En continu
Rendez-vous pendant deux jours pour la 34e Fête de la science ! Venez explorer à la Cité les mystères du vivant, de l’espace, de la chimie et de l’intelligence artificielle… Un week-end gratuit à partager en famille, pour apprendre en s’amusant !
Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :
gratuit Tout public. A partir de 4 ans.
Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/fete-de-la-science +33140058000