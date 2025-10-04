Fête de la science : week-end gratuit à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris

Astronomie :

Le planétarium en réalité virtuelle

Proposé par Enastros

Plongez dans l’espace grâce à la réalité virtuelle. Découvrez les constellations et les merveilles de l’univers en 360°.

Activité en réalité virtuelle

À partir de 6 ans

En continu

Observer le Soleil

Proposé par Cosmos découverte

Connaissez-vous vraiment le Soleil ? À l’aide d’une lunette astronomique spécialisée, observez les tempêtes solaires à sa surface pour comprendre comment fonctionne notre étoile.

Cet atelier pourra être remplacé par « Les planètes du Système solaire » si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à l’observation du Soleil.

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Les planètes du système solaire

Proposé par Cosmos découverte

Connaissez-vous vraiment les planètes du système solaire ? Découvrez leurs caractéristiques, leurs histoires et leurs mystères à travers des jeux et des maquettes à l’échelle.

Cet atelier remplacera « Observer le Soleil » si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à l’observation du Soleil.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

La découverte des météorites

Proposé par Les points célestes

Plongez dans l’univers fascinant des météorites ! Découvrez ces pierres venues de l’espace, apprenez à les reconnaître et partez sur les traces de ces trésors célestes. Explorez l’histoire incroyable des météorites et du programme Vigie Ciel.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

L’espace, c’est quoi ?

Proposé par Invitez les étoiles

Découvrez grâce à des expériences ce qu’est l’espace, comment y aller, jusqu’où et pour y faire quoi. Comprenez aussi de façon concrète ce que sont la gravité, le système solaire, les galaxies et même… appréhendez les trous noirs !

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Astro’folies

Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie

Partez en orbite sans quitter la fête ! Au programme : construction de carte du ciel, reconnaissance de météorites, balade sur la Lune et parmi ses mythes, voyage parmi les planètes… et même un détour par l’astrologie (si les étoiles sont d’accord) ! Vous y rencontrerez de grands noms comme Copernic, Galilée, James Webb, Henrietta Leavitt et même notre famille Astromytho !

Stand

À partir de 9 ans

En continu de 10h30 à 18h

Le Ciel d’automne

Proposé par le planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie

Lorsque vous levez les yeux au ciel, la voûte céleste est l’objet d’une drôle de course entre les astres. Les étoiles se meuvent et, avec un peu d’imagination, vous pourrez repérer les constellations. Et il n’y a pas que la Grande Ourse !

Film immersif 360° – 15 min – 266 places

À partir de 2 ans

Toutes les demi-heures à partir de 10h30. Dernier film à 17h30 le samedi, 18h30 le dimanche.

Physique-Chimie :

Manipulations chimiques et expériences

Proposé par Einstein Family

Ici, la science ne se lit pas dans un manuel : elle explose, mousse, fume, clignote… Testez, touchez, comprenez… bref, expérimentez des réactions chimiques étonnantes !

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Les machines simples

Proposé par Arborescience

Leviers, roues, poulies, engrenages… les machines simples constituent la base de la mécanique ! Comment soulever une charge lourde sans effort ? Qu’est-ce qu’un palan ? Une balance romaine ? Qui a inventé le cric à crémaillère ? Comment fonctionne une boîte de vitesse ? À travers de multiples jeux et manipulations, expérimentez pour comprendre comment les machines simples ont transformé notre quotidien en diminuant les efforts à fournir.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Les tanins, quesako ?

Proposé par Couleurs en herbe

Les tanins, quesako ? Ce sont des molécules complexes fabriquées par les plantes pour se défendre. Depuis très longtemps, les hommes ont découvert leurs propriétés et s’en servent dans plusieurs domaines. Découvrez les secrets des tannins.

Atelier

À partir de 2 ans

En continu

Deviens chercheur ou chercheuse en physique chimie !

Proposé par Ebulliscience

Découvrez la science par l’expérimentation ! En observant et en manipulant une série d’expériences ludiques, découvrez les secrets de l’électricité, de la lumière, de l’eau, de l’air, du son et du magnétisme.

Atelier

À partir de 2 ans

En continu

Glagla Show

Proposé par les médiateurs de la Cité des sciences et de l’industrie

Découvrez des expériences étonnantes sur la physique du froid !

Démonstration

À partir de 9 ans

A 13h et à 17h

Résistatou

Proposé par les médiateurs de la Cité des enfants

Place à la bricole ! À l’aide de matériaux divers et d’une bonne dose de créativité, faites preuve d’imagination et trouvez les meilleures astuces pour relever les défis du jour !

Atelier

À partir de 6 ans

En continu de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les propriétés de l’air qui nous entoure

En partenariat avec la Fondation 3M

L’air est partout autour de nous mais connaissez-vous vraiment ses propriétés ? Cet atelier permet de mettre en évidence la pression de l’air ou le vide à travers des activités ludiques. Qu’est-ce que des marshmallows viennent faire dans ces expériences ? Venez le découvrir !

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Couleurs et bulles : pour la beauté du zeste

En partenariat avec Syensqo

Pourquoi le citron pique-t-il la langue ? Comment savoir si une eau est acide ou basique ? En expérimentant et en s’amusant, découvrez la notion de pH !

Atelier

À partir de 2 ans

En continu

Mission médicament

En partenariat avec le LEEM

Venez découvrir les étapes de la réalisation d’un médicament et les enjeux de l’industrie pharmaceutique sur le stand du Leem, l’organisation représentative du secteur.

Démonstration

À partir de 9 ans

En continu

Vivant :

Pas si bêtes !

Proposé par Paysan des couleurs

Découvrez le monde insoupçonné des petites bêtes du sol en explorant leur milieu de vie et bricolez votre propre bestiole sauvage en mode récup !

Atelier

À partir de 2 ans

En continu

Les virus sont-ils intelligents ?

Proposé par les Jeunes Bio-informaticiens de France

Piggy, un petit cochon curieux, découvre que les virus peuvent changer pour tromper notre système immunitaire. Intrigué, il se demande : « Mais… Est-ce que les virus sont intelligents ? ». Il se lance alors dans une enquête scientifique mêlant virologie, immunologie et bio-informatique !

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Même les insectes sont intelligents !

Proposé par l’Insectarium de Lizio

On ne peut qu’être émerveillé par le fait que les insectes, avec un cerveau en moyenne un million de fois plus petit que le nôtre, soient doués de capacités cognitives insoupçonnées et tout à fait remarquables. On vous en dit plus au stand de l’Insectarium de Lizio !

Démonstration

À partir de 6 ans

En continu

Intelligences

Proposé par Sciencis

Explorez les intelligences naturelles, humaines et artificielles à travers des expériences, des constructions, des défis, des jeux et des échanges.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Chouette, dis-nous ce que tu manges, ça nous intéresse !

Proposé par la Soupape Sauvage

Découvrez la vie d’un oiseau fascinant et très intelligent : l’effraie des clochers. Entre une exposition animée et un atelier pour analyser les pelotes de cette chouette, saurez-vous reconnaître les restes de micromammifères retrouvés ?

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

La fabuleuse découverte de Rosalind Franklin : l’ADN

Proposé par Les Scientivores

Découvrez les bases de l’ADN pour comprendre son rôle central. À partir d’observations microscopiques, d’extractions d’ADN et d’explications sur les gènes et le code génétique, apprenez-en plus sur la façon dont l’ADN influence les êtres vivants.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Intelligence du vivant : animaux et plantes à observer autrement

Proposé par les équipes du Vivant de la Cité des sciences et de l’industrie

Explorez les étonnantes stratégies des animaux et des plantes pour survivre, communiquer ou se défendre. Entre observations de poissons-clowns, phasmes ou plantes sensibles, cet atelier éveille la curiosité et bouscule nos idées sur l’intelligence. Un moment fascinant à partager entre curieux !

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Étudier les animaux sans les blesser, possible ?

Proposé par le Musée de l’Université de Mons

Découvrez comment la science moderne s’efforce d’être plus respectueuse du vivant ! Avec les trois R – Réduire, Remplacer et Raffiner -, de nouvelles pratiques sont inventées pour protéger les animaux tout en continuant à apprendre d’eux. Que ce soit en recherche, en enseignement ou dans la vie de tous les jours, cet atelier vous montrera comment curiosité et respect peuvent aller de pair !

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Quiz idées reçues sur le cerveau

Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie

Est-il vrai que nous n’utilisons que 10% de notre cerveau ? La nuit porte-t-elle réellement conseil ? Manger du poisson est-il bon pour la mémoire ? Testez vos connaissances et déjouez vos idées reçues en participant à un quiz autour du cerveau.

Quiz

À partir de 9 ans

Samedi et dimanche, à 16h

Sciences insolites

Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie

Pourquoi les fleurs de bambous sont-elles signe de mauvais présage ? Comment l’adorable wombat marque-t-il son territoire ? Tentez de répondre à nos questions insolites dans ce quiz sur les surprises que nous réserve la science.

Quiz

À partir de 9 ans

Samedi et dimanche, à 14h

Les animaux nous font de l’œil

Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie

Entre jeux et illusions d’optiques, découvrez les mystères de la lumière et du fonctionnement de l’œil chez l’humain ainsi que chez nos amis à poils, les chiens et les chats !

Atelier

À partir de 6 ans

Samedi et dimanche, à 12h

Géosciences :

La découverte des volcans

Proposé par Les petits scientifiques

Et si la science vous permettait de réaliser une éruption volcanique en direct ? Découvrez les phénomènes qui se cachent derrière ces expériences impressionnantes.

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Les petits géologues

Proposé par Einstein Family

Êtes-vous prêts pour une aventure au cœur de la Terre ? Devenez de véritables explorateurs de roches, de volcans et de fossiles à travers des expériences ludiques et sensorielles ! Au programme : découvrez comment fonctionne les plaques tectoniques et de quoi est faite la lave, apprenez à reconnaître les différentes roches (volcaniques, sédimentaires et métamorphiques) et fabriquez votre propre roche grâce à la chimie d’une cristallisation magique.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Environnement :

Du plastique dans la Saône ?

Proposé par Juste 2°C

Au printemps 2024, quatre étudiants de l’association Juste 2°C ont exploré la rivière à bord d’un bateau laboratoire. L’une des thématiques abordées était celle du dépôt des plastiques le long des berges et sur les îles. Plus de 1300 plastiques ont été collectés et analysés. À votre tour, mettez-vous dans la peau d’un scientifique pour tenter d’identifier un plastique mystère.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Arbres en ville : enquête botanique

Proposé par le Lab Mobile

Partez à la découverte des arbres de votre ville ! Observez, associez les cartes et créez votre propre herbier pour devenir incollable sur les feuilles et les arbres.

Atelier

À partir de 2 ans

En continu

Ça ne coule pas de source

Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie

Expérimentez et participez à nos activités autour de l’eau et des questions de société. Quelle est notre consommation d’eau par jour ? Quelle est l’eau cachée derrière la fabrication d’un objet ? Quel est l’impact sur l’environnement de notre consommation quotidienne ? Un moment ludique à partager.

Stand

À partir de 9 ans

En continu entre 10h30 et 18h

En roue libre

En partenariat avec Eau de Paris

Découvrez comment est produite l’eau potable grâce à des ateliers ludiques et apprenez-en plus grâce à la « roue de l’eau ».

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

La voiture électrique : Branchez, Roulez, Respirez

En partenariat avec Avere-France

Participez à un quiz et à une animation pour tout savoir des avantages et des bénéfices des véhicules électriques et des bornes de recharges !

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Tout comprendre sur les déchets radioactifs

En partenariat avec l’Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs

Fini les idées reçues sur les déchets radioactifs ! D’où viennent-ils et sont-ils toujours dangereux ? Répondez à ces questions avec l’aide de l’Andra.

Atelier

À partir de 12 ans

En continu

Embarquez pour un voyage au cœur des énergies

En partenariat avec Planète Énergies, une initiative de la fondation TotalEnergies

Venez découvrir grâce à nos activités ludiques les différentes énergies et leurs applications dans la vie quotidienne.

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Les normes nous facilitent la vie

En partenariat avec l’Afnor

Et si les normes n’existaient pas ? La vie serait certainement plus difficile ! Découvrez l’impact des normes sur notre quotidien : formats de papiers, chargeurs de téléphones, cartes bancaires… Les normes sont partout ou presque. Comment cela fonctionne ? Pourquoi les utilise-t-on ? En quoi sont-elles essentielles ? On vous explique tout !

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Mathématiques :

Chasse aux énigmes mathématiques

Proposé par le Comité international des jeux mathématiques

Participez à une chasse aux énigmes dans l’exposition permanente Mathématiques de la Cité : découvrez les indices cachés et résolvez un maximum d’énigmes dans le temps imparti !

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Le camp mongol

Proposé par Le Jardin des mathématiques

Bergers cavaliers, vous avez atteint les pâturages d’hiver. Dressez ensemble une yourte pour toute la famille. Soyez vigilants dans l’exécution, unis et rapides pour construire cette tente de deux mètres cinquante de diamètre ! De bonnes connaissances en géométrie vous aideront.

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Mathémagie

Proposé par les médiateurs scientifiques de la Cité des sciences et de l’industrie

Et si les mathématiques permettaient d’expliquer la magie ? À partir d’énigmes, d’effets visuels et de tours de magie, vous serez amenés à vous interroger sur ces apparences trompeuses.

Démonstration

À partir de 9 ans

Samedi et dimanche, à 11h et à 15h

Robotique et informatique :

Robot Spot

Proposé par Intuitive Robots

Spot est un robot quadrupède mobile et autonome conçu par Boston Dynamics. Il est utilisé pour collecter des données dans des milieux hostiles, accidentés ou difficiles d’accès : Spot va là où l’humain ne peut aller. Venez le découvrir !

Démonstration

À partir de 9 ans

En continu

Lego© en folie

Proposé par Créacode Lab

Donnez vie à des Lego© en les montant et en les programmant.

Atelier

À partir de 2 ans

En continu

Créer son propre jeu vidéo

Proposé par l’Atelier du jeu vidéo

Créez votre propre jeu vidéo et personnalisez-le grâce aux graphismes par Intelligence Artificielle.

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

Initiation à la programmation

Proposé par Garage 404

Initiez-vous à la robotique et à la programmation par algorithme avec des ateliers adaptés à tous les âges.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Découverte de la modélisation et de l’impression 3D

Proposé par les Ingéniaux

Découvrez comment concevoir une pièce à l’aide d’un ordinateur et fabriquez-la ensuite grâce à l’impression 3D, au moyen d’un stand accessible aux débutants.

Atelier

À partir de 6 ans

En continu

Imagine, devine, identifie : l’IA en action !

Proposé par la Maison de l’IA

Entre quiz interactif, outils de création générative et caméras intelligentes, reprenez les bases de l’Intelligence artificielle pour comprendre comment ces technologies accompagnent notre quotidien… et libèrent notre imagination !

Atelier

À partir de 9 ans

En continu

La Bibliothèque célèbre les intelligences

Proposé par les médiateurs de la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie

Découvrez une sélection de livres sur les intelligences (animale, artificielle, collective…), testez une nouvelle application sur tablette ou casque VR pour découvrir les femmes de sciences… Et repartez également avec une photo souvenir originale, grâce au vidéomaton !

Stand

À partir de 12 ans

En continu

Le 3DEXPERIENCE Lab – un laboratoire d’innovation 3D

En partenariat avec Dassault Systèmes

Plongez dans l’innovation à l’impact de demain ! Dans un univers entièrement en 3D, explorez les jumeaux virtuels de plus de 80 projets de startups du monde entier, engagées dans le programme d’innovation de Dassault Systèmes… et donnez-leur vie dans le monde réel !

Démonstration

À partir de 12 ans

En continu

O’gure

En partenariat avec Dassault Systèmes

Découvrez O’gure, une webapp d’orientation ludique et personnalisée, pensée pour les filles de 12 à 16 ans. À travers des mini-jeux et des quiz, découvrez vos talents et faites le lien entre vos passions et les sciences qui s’y cachent. Une expérience immersive pour se projeter dans des métiers inspirants !

Démonstration

À partir de 12 ans

En continu

Rendez-vous pendant deux jours pour la 34e Fête de la science ! Venez explorer à la Cité les mystères du vivant, de l’espace, de la chimie et de l’intelligence artificielle… Un week-end gratuit à partager en famille, pour apprendre en s’amusant !

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

gratuit Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/fete-de-la-science +33140058000