Fête de la Sciences 2025 Cap Sciences Bordeaux

Fête de la Sciences 2025 3 – 13 octobre Cap Sciences Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-13T08:00:00 – 2025-10-13T19:00:00

Au total, plus de 110 projets ont été proposés dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

En Gironde, rendez-vous à Cap Sciences (Bordeaux) et son emblématique Village des Sciences qui prendra la forme d’un grand « ? » autour des Intelligences. Ateliers, stands, expériences, escape games, quiz, mini-conférences seront proposés pour petits et grands. Rendez-vous les 11 & 12 octobre à Cap Sciences !

Retrouvez également des Villages des Sciences à Biscarrosse, Soustons, Mont-de-Marsan et Hendaye !

Cette année encore, les laboratoires, universités, associations et musées se sont mobilisés pour proposer de nombreuses activités. Le temps d’une soirée, d’un week-end ou de toute une semaine, venez découvrir ou redécouvrir les sciences et le monde de la recherche.

Une plateforme recensant les différents projets de la Fête de la Science est mise en place pour permettre à toutes et tous de trouver un ou plusieurs événements près de chez soi. Etablissez votre planning et partez à la rencontre de scientifiques et/ou médiateur/médiatrices scientifiques de tous horizons et de toutes les sciences, des mathématiques aux sciences humaines et sociales en passant par la biologie ou l’astronomie !

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La 34ème édition de la Fête de la Science sur le thème national « Les Intelligence(s) » se déroule du 03 au 13 octobre 2025. Animations, conférences et villages des sciences seront au rendez-vous. fete de la science fete