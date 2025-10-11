FÊTE DE LA SICENCE ATELIER IA QUOI DANS L’IA? Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

L’IA fait beaucoup parler d’elle ! Découvrez comment fonctionne l’intelligence artificielle générative, ses besoins matériels et ses impacts sur l’homme et l’environnement.

L’intelligence artificielle fait beaucoup parler d’elle ! Il est donc essentiel de comprendre le fonctionnement de l’IA générative et les éléments nécessaires à son fonctionnement. Du composant électronique au minerai, nous explorerons les besoins matériels, ainsi que les impacts de l’IA sur l’environnement et sur l’humain.

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

AI is the talk of the town! Find out how generative artificial intelligence works, its material needs and its impact on people and the environment.

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde! Erfahren Sie, wie generative künstliche Intelligenz funktioniert, welche materiellen Anforderungen sie stellt und welche Auswirkungen sie auf Mensch und Umwelt hat.

L’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti! Scoprite come funziona l’intelligenza artificiale generativa, le sue esigenze materiali e il suo impatto sull’uomo e sull’ambiente.

La inteligencia artificial está en boca de todos Descubra cómo funciona la inteligencia artificial generativa, sus necesidades materiales y su impacto en el ser humano y el medio ambiente.

