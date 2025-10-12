FÊTE DE LA SICENCE CINÉMAM DOC L’INTELLIGENCE DES ARBRES Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-12

Adapté du best-seller « La Vie secrète des arbres », ce documentaire révèle comment les arbres communiquent, s’entraident et prennent soin les uns des autres.

Adapté du best-seller « La Vie secrète des arbres » du forestier Peter Wohlleben, ce documentaire révèle les étonnantes interactions entre les arbres. Celles-ci peuvent être comprises comme des gestes d’amour et de soin envers leurs descendants, leurs aînés ou leurs voisins fragilisés par la maladie.

Entrée libre. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Adapted from the bestseller « The Secret Life of Trees », this documentary reveals how trees communicate, help and care for each other.

German :

Nach dem Bestseller « Das geheime Leben der Bäume » enthüllt dieser Dokumentarfilm, wie Bäume miteinander kommunizieren, sich gegenseitig helfen und sich umeinander kümmern.

Italiano :

Adattato dal bestseller « La vita segreta degli alberi », questo documentario rivela come gli alberi comunicano, si aiutano e si prendono cura gli uni degli altri.

Espanol :

Adaptación del bestseller « La vida secreta de los árboles », este documental revela cómo los árboles se comunican, se ayudan y se cuidan entre sí.

