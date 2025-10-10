FÊTE DE LA SICENCE CINÉMAM JE SUIS TON HOMME Béziers

FÊTE DE LA SICENCE CINÉMAM JE SUIS TON HOMME

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-10

2025-10-10

Projection du film de Maria Schrader en VOSTFR. Alma, brillante scientifique, vit trois semaines avec Tom, robot idéal programmé pour la rendre heureuse…

Alma, brillante scientifique, accepte de participer à une expérience inédite partager son quotidien durant trois semaines avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, conçu pour correspondre en tout point à sa vision de l’homme idéal. Sa seule mission rendre Alma heureuse…

Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller.

Entrée libre. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Screening of Maria Schrader’s film. Alma, a brilliant scientist, lives for three weeks with Tom, an ideal robot programmed to make her happy?

German :

Vorführung des Films von Maria Schrader in VOSTFR. Die brillante Wissenschaftlerin Alma lebt drei Wochen lang mit Tom zusammen, einem idealen Roboter, der programmiert wurde, um sie glücklich zu machen..

Italiano :

Proiezione del film di Maria Schrader. Alma, una brillante scienziata, vive per tre settimane con Tom, un robot ideale programmato per renderla felice?

Espanol :

Proyección de la película de Maria Schrader. Alma, una brillante científica, vive durante tres semanas con Tom, un robot ideal programado para hacerla feliz..

