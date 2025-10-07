FÊTE DE LA SICENCE EXPOSITION LES ESTAMPES BOTANIQUES DE LA MAM Béziers

FÊTE DE LA SICENCE EXPOSITION LES ESTAMPES BOTANIQUES DE LA MAM Béziers mardi 7 octobre 2025.

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-07

Au cours du XIXᵉ siècle, la bibliothèque de Béziers a acquis des estampes issues de dessins et peintures réalisés lors des campagnes d’exploration et de colonisation menées par les pays européens. Ces expéditions embarquaient savants, peintres et dessinateurs. À leur retour, les dessins et peintures étaient gravés, imprimés et diffusés auprès des bibliothèques publiques, constituant aujourd’hui un précieux témoignage de la faune et de la flore collectées à cette époque.
Entrée libre.   .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

In the 19th century, the Béziers library acquired prints from drawings made during European scientific and exploration expeditions.

German :

Jahrhundert erwarb die Bibliothek von Béziers Drucke von Zeichnungen, die bei europäischen Forschungs- und Entdeckungsexpeditionen angefertigt worden waren.

Italiano :

Nel XIX secolo, la biblioteca di Béziers ha acquisito stampe da disegni realizzati durante le spedizioni scientifiche ed esplorative europee.

Espanol :

En el siglo XIX, la biblioteca de Béziers adquirió grabados de dibujos realizados durante las expediciones científicas y de exploración europeas.

