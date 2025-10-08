FÊTE DE LA SICENCE JEU INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Béziers

En 2040, RobiA, robot humanoïde ultra-intelligent, menace de vous échapper. Comprenez ses codes et trouvez le moyen de le désactiver avant qu’il ne soit trop tard !

Nous sommes en 2040. Face à vous, RobiA, un robot humanoïde d’une intelligence redoutable il comprend, parle, réfléchit et décide. Devenu l’égal des humains grâce à l’IA, son comportement commence pourtant à vous inquiéter. Il faut l’arrêter ! Sa désactivation dépend d’un code secret… saurez-vous le trouver à temps ?

Dès 12 ans Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

In 2040, RobiA, an ultra-intelligent humanoid robot, is threatening to escape from you. Understand its codes and find a way to disable it before it’s too late!

German :

Im Jahr 2040 droht RobiA, ein hochintelligenter humanoider Roboter, Ihnen zu entwischen. Verstehen Sie seine Codes und finden Sie einen Weg, ihn zu deaktivieren, bevor es zu spät ist!

Italiano :

Nel 2040, RobiA, un robot umanoide ultra-intelligente, minaccia di fuggire da voi. Comprendete i suoi codici e trovate un modo per disattivarlo prima che sia troppo tardi!

Espanol :

En 2040, RobiA, un robot humanoide ultrainteligente, amenaza con escapar de ti. ¡Entiende sus códigos y encuentra la forma de desactivarlo antes de que sea demasiado tarde!

