Île-Molène

Fête de la SNSM

Sur le port Île-Molène Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Nombreuses animations avec restauration sur place, vente de vêtements SNSM, loterie, concert dans l’après-midi et à partir de 21 h. Feu d’artifice à la tombée de la nuit et concert jusqu’à 2 h. .

Sur le port Île-Molène 29259 Finistère Bretagne +33 2 98 07 39 05

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English :

L’événement Fête de la SNSM Île-Molène a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE