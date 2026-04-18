Fête de la SNSM Île-Molène
Fête de la SNSM Île-Molène samedi 15 août 2026.
Île-Molène
Fête de la SNSM
Sur le port Île-Molène Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Nombreuses animations avec restauration sur place, vente de vêtements SNSM, loterie, concert dans l’après-midi et à partir de 21 h. Feu d’artifice à la tombée de la nuit et concert jusqu’à 2 h. .
Sur le port Île-Molène 29259 Finistère Bretagne +33 2 98 07 39 05
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English :
L’événement Fête de la SNSM Île-Molène a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE
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