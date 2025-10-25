Fête de la sorcière à Nieulle Sur Seudre Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre
Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
2025-10-25
Fête de la sorcière pour les petits et grands à Nieulle sur Seudre
Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 43 55 43 adn.nieullesurseudre@orange.fr
English : Witch festival in Nieulle Sur Seudre
Witch festival for young and old at Nieulle sur Seudre
German : Hexenfest in Nieulle Sur Seudre
Hexenfest für Groß und Klein in Nieulle sur Seudre
Italiano :
Festa delle streghe per grandi e piccini a Nieulle sur Seudre
Espanol : Fiesta de las brujas en Nieulle Sur Seudre
Fiesta de brujas para grandes y pequeños en Nieulle sur Seudre
