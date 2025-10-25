Fête de la sorcière à Nieulle Sur Seudre Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre

Fête de la sorcière à Nieulle Sur Seudre Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre samedi 25 octobre 2025.

Fête de la sorcière à Nieulle Sur Seudre

Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Fête de la sorcière pour les petits et grands à Nieulle sur Seudre

.

Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 43 55 43 adn.nieullesurseudre@orange.fr

English : Witch festival in Nieulle Sur Seudre

Witch festival for young and old at Nieulle sur Seudre

German : Hexenfest in Nieulle Sur Seudre

Hexenfest für Groß und Klein in Nieulle sur Seudre

Italiano :

Festa delle streghe per grandi e piccini a Nieulle sur Seudre

Espanol : Fiesta de las brujas en Nieulle Sur Seudre

Fiesta de brujas para grandes y pequeños en Nieulle sur Seudre

L’événement Fête de la sorcière à Nieulle Sur Seudre Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes