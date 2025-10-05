Fête de la sorcière Le Cloître-Pleyben

Fête de la sorcière

Centre bourg Le Cloître-Pleyben Finistère

Début : 2025-10-05 10:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Au programme atelier coloriage, atelier creusage de citrouille, atelier couronne de protection, chasse au bonbons (15h-17h), maquillage, contes et déambulations, initiation de filage de laine au fuseau, démonstration de forges, création de potions magique, tirage de cartes et marché d’artisans et producteurs. .

Centre bourg Le Cloître-Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 16 68 26 51

