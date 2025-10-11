Fête de la sorcière Villeneuve-d’Ascq
Fête de la sorcière Villeneuve-d’Ascq samedi 11 octobre 2025.
Fête de la sorcière
143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Zoé, la sorcière du Musée est de retour ! Retrouvez l’ambiance d’un village du 19ème siècle transfiguré par la sorcellerie. Ateliers, spectacles, marchés, la féérie sera une nouvelle fois au rendez-vous !
La programmation vous sera bientôt dévoilé !
Attention réservation obligatoire pour cet évènement avec un billet spécial fête de la sorcière !( les billets ne sont pas encore en ligne)
Rendez-vous à partir de 10 h
Durée toute la journée
Public tout public
Bon à savoir gratuit pour les enfants de moins de 12 ans déguisés
143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Zoé, the Museum witch, is back! Experience the atmosphere of a 19th-century village transformed by witchcraft. With workshops, shows and markets, it’s fairytale time once again!
The program will be revealed soon!
Please note that reservations are required for this event with a special Witch’s Day ticket (tickets are not yet available online)
Rendezvous: from 10 a.m
Duration: all day
Public: all audiences
Good to know: free for children under 12 in costume
German :
Zoé, die Hexe des Museums, ist wieder da! Entdecken Sie die Atmosphäre eines Dorfes aus dem 19. Jahrhundert, das durch die Hexerei verklärt wurde. Jahrhunderts. Workshops, Aufführungen, Märkte es wird wieder einmal märchenhaft!
Das Programm wird bald bekannt gegeben!
Achtung: Für diese Veranstaltung ist eine Reservierung mit einem speziellen Hexenfest-Ticket erforderlich (die Tickets sind noch nicht online)
Treffpunkt: ab 10 Uhr
Dauer: den ganzen Tag über
Publikum: alle Altersgruppen
Wissenswertes: Kinder unter 12 Jahren in Verkleidung sind kostenlos
Italiano :
Zoé, la strega del Museo, è tornata! Vivete l’atmosfera di un villaggio del XIX secolo trasformato dalla stregoneria. Con laboratori, spettacoli e mercati, vi aspetta un’altra magica sorpresa!
Il programma sarà svelato a breve!
Per questo evento è indispensabile la prenotazione con il biglietto speciale del Festival delle Streghe (i biglietti non sono ancora disponibili online)
Punto d’incontro: dalle ore 10.00
Durata: tutto il giorno
Pubblico: tutti
Da sapere: gratis per i bambini sotto i 12 anni in costume
Espanol :
Zoé, la bruja del Museo, ¡ha vuelto! Viva el ambiente de un pueblo del siglo XIX transformado por la brujería. Con talleres, espectáculos y mercadillos, le aguarda otro espectáculo mágico
El programa se desvelará próximamente
Tenga en cuenta que para este evento es imprescindible reservar con una entrada especial del Festival de Brujas (las entradas aún no están disponibles en línea)
Punto de encuentro: a partir de las 10.00 h
Duración: todo el día
Público: todos
A tener en cuenta: gratis para menores de 12 años disfrazados
L’événement Fête de la sorcière Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-03-13 par Hauts-de-France Tourisme