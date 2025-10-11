Fête de la sorcière Villeneuve-d’Ascq

Fête de la sorcière Villeneuve-d'Ascq samedi 11 octobre 2025.

Fête de la sorcière

143 Rue Colbert Villeneuve-d'Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Zoé, la sorcière du Musée est de retour ! Retrouvez l’ambiance d’un village du 19ème siècle transfiguré par la sorcellerie. Ateliers, spectacles, marchés, la féérie sera une nouvelle fois au rendez-vous !

La programmation vous sera bientôt dévoilé !

Attention réservation obligatoire pour cet évènement avec un billet spécial fête de la sorcière !( les billets ne sont pas encore en ligne)

Rendez-vous à partir de 10 h

Durée toute la journée

Public tout public

Bon à savoir gratuit pour les enfants de moins de 12 ans déguisés

143 Rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Zoé, the Museum witch, is back! Experience the atmosphere of a 19th-century village transformed by witchcraft. With workshops, shows and markets, it’s fairytale time once again!

The program will be revealed soon!

Please note that reservations are required for this event with a special Witch’s Day ticket (tickets are not yet available online)

Rendezvous: from 10 a.m

Duration: all day

Public: all audiences

Good to know: free for children under 12 in costume

German :

Zoé, die Hexe des Museums, ist wieder da! Entdecken Sie die Atmosphäre eines Dorfes aus dem 19. Jahrhundert, das durch die Hexerei verklärt wurde. Jahrhunderts. Workshops, Aufführungen, Märkte es wird wieder einmal märchenhaft!

Das Programm wird bald bekannt gegeben!

Achtung: Für diese Veranstaltung ist eine Reservierung mit einem speziellen Hexenfest-Ticket erforderlich (die Tickets sind noch nicht online)

Treffpunkt: ab 10 Uhr

Dauer: den ganzen Tag über

Publikum: alle Altersgruppen

Wissenswertes: Kinder unter 12 Jahren in Verkleidung sind kostenlos

Italiano :

Zoé, la strega del Museo, è tornata! Vivete l’atmosfera di un villaggio del XIX secolo trasformato dalla stregoneria. Con laboratori, spettacoli e mercati, vi aspetta un’altra magica sorpresa!

Il programma sarà svelato a breve!

Per questo evento è indispensabile la prenotazione con il biglietto speciale del Festival delle Streghe (i biglietti non sono ancora disponibili online)

Punto d’incontro: dalle ore 10.00

Durata: tutto il giorno

Pubblico: tutti

Da sapere: gratis per i bambini sotto i 12 anni in costume

Espanol :

Zoé, la bruja del Museo, ¡ha vuelto! Viva el ambiente de un pueblo del siglo XIX transformado por la brujería. Con talleres, espectáculos y mercadillos, le aguarda otro espectáculo mágico

El programa se desvelará próximamente

Tenga en cuenta que para este evento es imprescindible reservar con una entrada especial del Festival de Brujas (las entradas aún no están disponibles en línea)

Punto de encuentro: a partir de las 10.00 h

Duración: todo el día

Público: todos

A tener en cuenta: gratis para menores de 12 años disfrazados

