Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé samedi 25 octobre 2025.
Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé
place des platanes Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Événement gourmand et festif autour de la soupe à Marcilhac-sur-Célé
Événement gourmand et festif autour de la soupe à Marcilhac-sur-Célé. La fête propose un concours de la meilleure soupe ouvert à tous, un concert swing et un apéro musical aux sonorités irlandaises. Ambiance chaleureuse et conviviale avec buvette et restauration sur place. .
place des platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 7 77 06 33 27
English :
A gourmet soup event in Marcilhac-sur-Célé
German :
Gourmet- und Festveranstaltung rund um die Suppe in Marcilhac-sur-Célé
Italiano :
Evento gastronomico e festivo con zuppa a Marcilhac-sur-Célé
Espanol :
Sopa gourmet y festiva en Marcilhac-sur-Célé
L’événement Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Figeac