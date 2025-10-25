Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

Fête de la Soupe à Marcilhac-sur-Célé
samedi 25 octobre 2025.

place des platanes
Marcilhac-sur-Célé
Lot

Tarif : 3 EUR

18:00:00

2025-10-25

2025-10-25

Événement gourmand et festif autour de la soupe à Marcilhac-sur-Célé

Événement gourmand et festif autour de la soupe à Marcilhac-sur-Célé. La fête propose un concours de la meilleure soupe ouvert à tous, un concert swing et un apéro musical aux sonorités irlandaises. Ambiance chaleureuse et conviviale avec buvette et restauration sur place. .

place des platanes
Marcilhac-sur-Célé
46160 Lot
Occitanie
+33 7 77 06 33 27

English :

A gourmet soup event in Marcilhac-sur-Célé

German :

Gourmet- und Festveranstaltung rund um die Suppe in Marcilhac-sur-Célé

Italiano :

Evento gastronomico e festivo con zuppa a Marcilhac-sur-Célé

Espanol :

Sopa gourmet y festiva en Marcilhac-sur-Célé

