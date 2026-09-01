Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Fête de la soupe

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez déambuler entre les différents stands décorés, goûter à toutes les soupes qui tenteront vos papilles et voter pour votre préférée ! Un concert vous sera également proposé. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 18 43 54 jeanjacquesproduction@gmail.com

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English : Fête de la soupe

L’événement Fête de la soupe Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-09-05 par Corrèze Tourisme