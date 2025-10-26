Fête de la soupe au jardin partagé Jardin partagé PARIS

Fête de la soupe au jardin partagé Jardin partagé PARIS dimanche 26 octobre 2025.

En 2014, l’association « Autour de la baleine », qui existe depuis 2003, a proposé de transformer en jardin partagé, une simple pelouse située au milieu de l’Ilot Saint Eloi – dans le 12ème arrondissement.

L’idée fut de créer de la convivialité et de la solidarité dans ce quartier. Mettre en place un jardin partagé construit par tous pour faire des choses ensemble, et permettre aux habitants des immeubles alentour de pouvoir en profiter et créer du lien social.

Voilà comment commence l’aventure du jardin partagé de la baleine verte a débuté il y a près de 11 ans… Et ça continue encore ! Venez à l’occasion de la fête de la soupe rencontrer l’association.

Le jardin de la Baleine verte comporte 42 parcelles individuelles/partagées, 8 parcelles pour la collectivité, une mare,

10 nichoirs oiseaux, un nichoir spécial pour les chauves-souris

une table de ping-pong, une chaisothèque avec des livres

une serre d’hiver… Venez découvrir ce lieu et son histoire.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 18h00 à 19h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-26T19:00:00+01:00

fin : 2025-10-26T20:15:00+01:00

Date(s) : 2025-10-26T18:00:00+02:00_2025-10-26T19:15:00+02:00

Jardin partagé 10 rue Erard 75012 Dans la résidence Erard-Charenton (longer le bâtiment C, le jardin partagé est au bout du bâtiment).PARIS

labaleineverte12@gmail.com https://www.facebook.com/baleine.verte.7 https://www.facebook.com/baleine.verte.7 https://x.com/AutourBaleine?s=20