Fête de la soupe Brandonnet
Fête de la soupe Brandonnet samedi 28 février 2026.
Fête de la soupe
Brandonnet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Fête de la soupe dès 18 h 30, à la salle des fêtes. Concours de soupes, jeux surprises, animation musicale avec Mr Zanzibar. Tombola et lots à gagner. Soupes, fromage et dessert 7 euros. Inscriptions au concours culturesencoeur12@gmail.com ou 07 78 87 62 00 .
Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 7 78 87 62 00 culturesencoeur12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la soupe Brandonnet a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)