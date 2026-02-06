Fête de la soupe

Brandonnet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Fête de la soupe dès 18 h 30, à la salle des fêtes. Concours de soupes, jeux surprises, animation musicale avec Mr Zanzibar. Tombola et lots à gagner. Soupes, fromage et dessert 7 euros. Inscriptions au concours culturesencoeur12@gmail.com ou 07 78 87 62 00 .

Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 7 78 87 62 00 culturesencoeur12@gmail.com

