FÊTE DE LA SOUPE Cesseras

FÊTE DE LA SOUPE

Salle des fêtes Cesseras Hérault

Participez au grand concours de soupe et tentez de remporter la Louche d’Or de l’année . Apportez votre soupe maison, faites-la déguster et repartez peut-être avec un joli cadeau !

Au programme

Buvette sur place

Vente de châtaignes

Tombola

Concours de soupes vendues au profit des écoles avec l’association Assaut des Bambins

Concours ouvert à tous !

Réservation obligatoire

Venez nombreux partager un moment convivial et gourmand autour des soupes d’automne ! .

Salle des fêtes Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 6 79 04 28 35

English :

Take part in the soup competition and try to win the Golden Ladle of the Year. Bring along your homemade soup, have it tasted, and maybe go home with a nice gift!

German :

Nehmen Sie am großen Suppenwettbewerb teil und gewinnen Sie den Goldenen Schöpflöffel des Jahres. Bringen Sie Ihre selbstgemachte Suppe mit, lassen Sie sie probieren und gewinnen Sie vielleicht ein schönes Geschenk!

Italiano :

Partecipate al concorso di zuppe e cercate di vincere il Mestolo d’oro dell’anno. Portate la vostra zuppa fatta in casa, fatela assaggiare e magari tornate a casa con un bel regalo!

Espanol :

Participe en el concurso de sopas e intente ganar el Cazo de Oro del Año. Traiga su sopa casera, hágala probar y quizá se lleve a casa un bonito regalo

