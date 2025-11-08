Fête de la Soupe COMPLET Charroux

Fête de la Soupe COMPLET

Cœur de village Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le principe est simple, il suffit d’acheter un bol fabriqué par Nathalie Nyault, potière à Charroux et déguster ensuite toutes les soupes parmi la quarantaine proposée.

Cœur de village Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairiecharroux03@orange.fr

English :

The principle is simple: buy a bowl made by Charroux potter Nathalie Nyault, and then sample any of the 40 or so soups on offer.

German :

Das Prinzip ist einfach: Sie kaufen eine Schale, die von Nathalie Nyault, einer Töpferin aus Charroux, hergestellt wurde, und probieren anschließend alle der rund 40 angebotenen Suppen.

Italiano :

Basta acquistare una ciotola realizzata dalla ceramista di Charroux Nathalie Nyault e poi assaggiare una delle circa quaranta zuppe proposte.

Espanol :

Basta con comprar un cuenco de la alfarera de Charroux Nathalie Nyault y degustar una de las cuarenta sopas que se ofrecen.

