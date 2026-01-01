Fête de la soupe et danse traditionnelle Salle des écoles Champvert

Fête de la soupe et danse traditionnelle

Salle des écoles Le Bourg Champvert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 23:59:00

Date(s) :

2026-01-23

L’épicerie participative vous invite à une soirée festive et chaleureuse comprenant

– Une dégustation de soupes et de desserts préparés avec soin par les bénévoles de l’association

– Un bal traditionnel, avec une initiation aux danses.

L’entrée et les soupes seront proposées à prix libre. Les desserts ainsi que les boissons (vin, jus de pommes, jus de poires) seront quant à eux à prix fixes.

Venez partager votre bonne humeur lors de cette soirée et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! .

Salle des écoles Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 24 20 84 epicesettout@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la soupe et danse traditionnelle

L’événement Fête de la soupe et danse traditionnelle Champvert a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Sud Nivernais