Fête de la soupe et danse traditionnelle Salle des écoles Champvert
Fête de la soupe et danse traditionnelle Salle des écoles Champvert vendredi 23 janvier 2026.
Fête de la soupe et danse traditionnelle
Salle des écoles Le Bourg Champvert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 23:59:00
Date(s) :
2026-01-23
L’épicerie participative vous invite à une soirée festive et chaleureuse comprenant
– Une dégustation de soupes et de desserts préparés avec soin par les bénévoles de l’association
– Un bal traditionnel, avec une initiation aux danses.
L’entrée et les soupes seront proposées à prix libre. Les desserts ainsi que les boissons (vin, jus de pommes, jus de poires) seront quant à eux à prix fixes.
Venez partager votre bonne humeur lors de cette soirée et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! .
Salle des écoles Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 24 20 84 epicesettout@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la soupe et danse traditionnelle
L’événement Fête de la soupe et danse traditionnelle Champvert a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Sud Nivernais