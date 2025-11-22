Fête de la Soupe et des nouveaux arrivants Salle du Fort (salle paroissiale) La Motte-Chalancon

Fête de la Soupe et des nouveaux arrivants

Salle du Fort (salle paroissiale) Montée du Fort La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concours de soupe, buvette et bonne humeur….

Tu t’es récemment installé dans la vallée de l’Oule? Alors bienvenue, cette soirée est faite (fête) pour toi! Viens rencontrer tes voisins de près ou de loin!

.

Salle du Fort (salle paroissiale) Montée du Fort La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 85 44 06 ladynamotte@gmail.com

English :

Soup competition, refreshments and fun….

Have you recently moved to the Vallée de l’Oule? If so, this is the party for you! Come and meet your neighbors from near and far!

German :

Suppenwettbewerb, Getränkestand und gute Laune….

Du bist neu im Oule-Tal? Willkommen, dieser Abend ist für dich gemacht! Komm und lerne deine Nachbarn von nah und fern kennen!

Italiano :

Gara di zuppe, rinfresco e divertimento….

Vi siete trasferiti da poco nella Vallée de l’Oule? Allora questa è la serata che fa per voi! Venite a conoscere i vostri vicini vicini e lontani!

Espanol :

Concurso de sopas, refrescos y diversión….

¿Se ha mudado recientemente al Valle del Oule? Esta es su velada Ven a conocer a tus vecinos de cerca y de lejos

L’événement Fête de la Soupe et des nouveaux arrivants La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme du Pays Diois