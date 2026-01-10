Fête de la soupe et karaoké avec Jean-David Harmony Mattaincourt

Fête de la soupe et karaoké avec Jean-David Harmony

10 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 14:00:00

Salle Polyvalente

De 14h00 à 20h00, les équipes présentent leurs soupes, préparées chez elles et réchauffées sur place. (Inscription de votre équipe sur HelloAsso !). Les équipes présentent leurs soupes. Les soupes sont préparées chez elles et réchauffées sur place. Le public déguste et vote selon le goût, la présentation, l’originalité et l’humour. Gobelets fournis. Animations pour les enfants toute l’après-midi, jeux de sociétés à disposition toute l’après-midi.

Inscriptions en équipe pour participer avec une soupe jusqu’à la veille de l’événement

À 20h00, place à la remise des deux prix, suivie d’un karaoké ouvert à toutes et tous animé par Jean-David Harmony.

Buvette et food truck sur place pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive.Tout public

10 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 60 02 24 79 contact@miraenrouelibre.fr

English :

Soup festival and karaoke with Jean-David Harmony

Salle Polyvalente

From 2:00 pm to 8:00 pm, teams present their home-made soups, reheated on site. (Register your team on HelloAsso!). Teams present their soups. Soups are prepared at home and reheated on site. The public tastes and votes on taste, presentation, originality and humor. Cups provided. Entertainment for children all afternoon, board games available all afternoon.

Soup team registration: until the day before the event

At 8:00 p.m., the two prizes will be awarded, followed by a karaoke session open to all, hosted by Jean-David Harmony.

Refreshment bar and food truck on site to prolong the evening in a warm and festive atmosphere.

