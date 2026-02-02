Fête de la soupe (Faites de la soupe!) Nant
Fête de la soupe (Faites de la soupe!) Nant vendredi 13 février 2026.
Fête de la soupe (Faites de la soupe!)
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Tarif dîner
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Concours de soupes et dîner organisé par Nant Culture Loisirs
La soirée soupe débutera par les dégustations et l’attribution du prix de la meilleure soupe.
Nant Culture Loisirs nous aura préparé le repas qui suivra:
Après l’apéritif: jambon braisé et riz thaï Fromage dessert
Tous à nos casseroles! On peut encore s’inscrire à la librairie pour le concours de soupes!
Au Petit Hall à 19h
Inscriptions à la librairie du Roc nantais (nombre de places limité) 16 .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 60 49 68 86
English :
Soup competition and dinner organized by Nant Culture Loisirs
