Fête de la soupe (Faites de la soupe!)

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Tarif dîner

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Concours de soupes et dîner organisé par Nant Culture Loisirs

La soirée soupe débutera par les dégustations et l’attribution du prix de la meilleure soupe.

Nant Culture Loisirs nous aura préparé le repas qui suivra:

Après l’apéritif: jambon braisé et riz thaï Fromage dessert

Tous à nos casseroles! On peut encore s’inscrire à la librairie pour le concours de soupes!

Au Petit Hall à 19h

Inscriptions à la librairie du Roc nantais (nombre de places limité) 16 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 60 49 68 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soup competition and dinner organized by Nant Culture Loisirs

L’événement Fête de la soupe (Faites de la soupe!) Nant a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)