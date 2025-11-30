Fête de la Soupe

La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Cette année, la fête de la soupe se prépare à accueillir soupiers et amateurs de soupe.

Le principe est très simple dans le bourg, réservé aux piétons à partir de 11h, vous achetez votre bol fabriqué à La Gacilly, que vous conservez, et vous goûtez autant de soupes que vous pouvez. Merci d’apporter votre cuillère!

Les soupiers, amateurs et professionnels préparent pour vous des centaines de litres de soupe.

Ils seront installés dans les boutiques des artisans d’art, dans les commerces, restaurants, pour vous faire découvrir des saveurs connues ou insolites.

Votre bol à la main, vous pourrez déambuler dans les rues et venelles de La Gacilly dans une ambiance familiale pour découvrir des saveurs, des textures, des odeurs toutes différentes.

Vous pourrez voter pour désigner vos soupes préférées. .

La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 41 22 39 57

