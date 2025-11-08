Fête de la soupe Léon
Fête de la soupe Léon samedi 8 novembre 2025.
Fête de la soupe
Salle de la Huchette Léon Landes
Au menu Soupe à volonté, fromage, desserts, boissons (12€)
Réservation recommandée au 06 88 81 70 26. .
Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 81 70 26
English : Fête de la soupe
Espanol : Fête de la soupe
