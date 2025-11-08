Fête de la soupe Léon

Fête de la soupe Léon samedi 8 novembre 2025.

Fête de la soupe

Salle de la Huchette Léon Landes

Au menu Soupe à volonté, fromage, desserts, boissons (12€)

Réservation recommandée au 06 88 81 70 26. .

Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 81 70 26

English : Fête de la soupe

Espanol : Fête de la soupe

