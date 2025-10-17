Fête de la Soupe centre social et culturel les épis Lunéville
Fête de la Soupe centre social et culturel les épis Lunéville vendredi 17 octobre 2025.
Fête de la Soupe
centre social et culturel les épis 4 bis avenue du Général de Gaulle Lunéville Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 17:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Organisée par le Centre social et culturel Les Epis
A partir de 17h30
Tous renseignements au 03 83 74 37 70Tout public
centre social et culturel les épis 4 bis avenue du Général de Gaulle Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 37 70
English :
Organized by Centre social et culturel Les Epis
Starting at 5:30pm
For further information, call 03 83 74 37 70
German :
Organisiert vom Sozial- und Kulturzentrum Les Epis
Ab 17.30 Uhr
Alle Informationen unter 03 83 74 37 70
Italiano :
Organizzato dal Centro sociale e culturale Les Epis
Inizio alle 17.30
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03 83 74 37 70
Espanol :
Organizado por el centro social y cultural Les Epis
A partir de las 17.30 h
Para más información, llame al 03 83 74 37 70
L’événement Fête de la Soupe Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS