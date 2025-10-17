Fête de la Soupe centre social et culturel les épis Lunéville

Fête de la Soupe centre social et culturel les épis Lunéville vendredi 17 octobre 2025.

Fête de la Soupe

centre social et culturel les épis 4 bis avenue du Général de Gaulle Lunéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-10-17 17:30:00

Organisée par le Centre social et culturel Les Epis

A partir de 17h30

Tous renseignements au 03 83 74 37 70Tout public

English :

Organized by Centre social et culturel Les Epis

Starting at 5:30pm

For further information, call 03 83 74 37 70

German :

Organisiert vom Sozial- und Kulturzentrum Les Epis

Ab 17.30 Uhr

Alle Informationen unter 03 83 74 37 70

Italiano :

Organizzato dal Centro sociale e culturale Les Epis

Inizio alle 17.30

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03 83 74 37 70

Espanol :

Organizado por el centro social y cultural Les Epis

A partir de las 17.30 h

Para más información, llame al 03 83 74 37 70

L’événement Fête de la Soupe Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS