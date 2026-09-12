Fête de la Soupe Devant Centre social et culturel les épis Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Fête de la Soupe

Devant Centre social et culturel les épis 4 bis avenue du Général de Gaulle Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

6e édition Avec un atelier intergénérationnel et diverses activités. Organisée par le Centre social et culturel Les Epis

Devant le Centre. Entrée libre et gratuite.Tout public

0 .

Devant Centre social et culturel les épis 4 bis avenue du Général de Gaulle Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 37 70

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English :

6th edition? Featuring an intergenerational workshop and various activities. Organized by the Les Epis Social and Cultural Center

In front of the Center. Free admission.

L’événement Fête de la Soupe Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS