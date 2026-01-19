Fête de la soupe

Le village Montaulieu Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concours de soupe

Buffet, buvette, coin enfants (amenez votre bol)

19 h Brass coulée titanic orchestra

21 h Dunyasa

23 h DJ Mélanie Bauer

.

Le village Montaulieu 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 45 39 assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soup competition

Buffet, refreshments, children’s corner (bring your own bowl)

7 pm: Brass coulée titanic orchestra

9 pm: Dunyasa

11 p.m.: DJ Mélanie Bauer

L’événement Fête de la soupe Montaulieu a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale