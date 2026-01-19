Fête de la soupe Montaulieu
Fête de la soupe Montaulieu samedi 28 février 2026.
Fête de la soupe
Le village Montaulieu Drôme
Début : 2026-02-28 17:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Concours de soupe
Buffet, buvette, coin enfants (amenez votre bol)
19 h Brass coulée titanic orchestra
21 h Dunyasa
23 h DJ Mélanie Bauer
Le village Montaulieu 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 45 39 assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr
English :
Soup competition
Buffet, refreshments, children’s corner (bring your own bowl)
7 pm: Brass coulée titanic orchestra
9 pm: Dunyasa
11 p.m.: DJ Mélanie Bauer
