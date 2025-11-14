Fête de la soupe Salle des fêtes de Prénovel Nanchez

Fête de la soupe

Gratuit

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

2025-11-14

Les membres de l’Association des parents d’élèves de Prénovel organisent l’élection de la MEILLEURE SOUPE, sucrée ou salée.

Vous pouvez venir déguisés!

Les inscriptions se font avant le 12/11/2025 par mail marine.raab@hotmail.fr ou par téléphone au 06.87.75.38.36

Salle des fêtes de Prénovel, dès 18H30

Entrée gratuite. Buvette sur place. .

