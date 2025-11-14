Fête de la soupe Salle des fêtes de Prénovel Nanchez
Fête de la soupe Salle des fêtes de Prénovel Nanchez vendredi 14 novembre 2025.
Salle des fêtes de Prénovel Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
Les membres de l’Association des parents d’élèves de Prénovel organisent l’élection de la MEILLEURE SOUPE, sucrée ou salée.
Vous pouvez venir déguisés!
Les inscriptions se font avant le 12/11/2025 par mail marine.raab@hotmail.fr ou par téléphone au 06.87.75.38.36
Salle des fêtes de Prénovel, dès 18H30
Entrée gratuite. Buvette sur place. .
Salle des fêtes de Prénovel Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 75 63 83 marine.raab@hotmail.fr
