Fête de la Soupe Pôle associatif La Marbaudais Rennes Vendredi 6 février, 18h30 Ille-et-Vilaine
Concours culinaire
Concours de soupes
en individuel ou en collectif
Début : 2026-02-06T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-06T21:00:00.000+01:00
assostexupery35@gmail.com 07 81 22 59 44 06 26 28 28 24
Pôle associatif La Marbaudais 32 Rue de la Marbaudais, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine