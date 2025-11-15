Fête de la soupe

Puy-d'Arnac Corrèze

2025-11-15

2025-11-15

2025-11-15

Soirée festive autour de la soupe à Puy-d’Arnac. Un moment convivial avec dégustation de soupes, charcuteries, pain et desserts. Deux concours sont proposés meilleure soupe pour les adultes et concours de gâteaux pour les enfants

Sur réservation

Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 03 39 21

