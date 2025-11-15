Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la soupe Puy-d’Arnac samedi 15 novembre 2025.

Puy-d’Arnac Corrèze

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée festive autour de la soupe à Puy-d’Arnac. Un moment convivial avec dégustation de soupes, charcuteries, pain et desserts. Deux concours sont proposés meilleure soupe pour les adultes et concours de gâteaux pour les enfants
Sur réservation   .

Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 03 39 21 

