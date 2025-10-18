Fête de la Soupe Kerbertrand Quimperlé

Fête de la Soupe Kerbertrand Quimperlé samedi 18 octobre 2025.

Fête de la Soupe

Kerbertrand Boulodrome de Kerbertrand Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 15:00:00

2025-10-18

La Fête de la Soupe fait escale à Quimperlé pour une édition spéciale, pleine de saveurs et de bonne humeur

Au programme

Une soupe participative à préparer et déguster ensemble

Des animations

Des jeux en bois pour petits et grands

Venez partager un moment chaleureux et gourmand, en famille ou entre amis !

Et n’oubliez pas la Fête de la Soupe revient à Scaër le 25 octobre pour sa 3e édition !

Événement gratuit, ambiance garantie !

Événement organisé en partenariat avec la Ville de Quimperlé et Quimperlé Communauté. .

Kerbertrand Boulodrome de Kerbertrand Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 70 67 33 51

