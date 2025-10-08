Fête de la soupe Roubaix
Fête de la soupe Roubaix mercredi 8 octobre 2025.
Fête de la soupe
Roubaix Roubaix Nord
Début : 2025-10-08 12:00:00
fin : 2025-10-08 14:00:00
2025-10-08 2025-10-11
Au coeur des jardins familiaux de la ville, vous pourrez déguster des soupes délicieuses préparées par les habitants. Une occasion parfaite de passer un bon moment entre voisins, de goûter des recettes originales et de découvrir une alimentation saine.
**Le mercredi 8 octobre**
* Rendez-vous au Jardin familial des Hauts-Champs dès 12h avec le Centre social des 3 villes (programme à venir)
**Le samedi 11 octobre**
* Rendez-vous au Jardin familial de Gounod dès 11h avec l’association ASTUCE (programme à venir)
* Rendez-vous au Jardin familial de l’Ouest dès 11h avec un programme concocté par La Maison du Jardin Visite d’une parcelle du jardin familial, cultivée selon les principes de la permaculture et des techniques innovantes d’économie de gestion de l’eau. Par Christian, président de l’association La Maison du Jardin.
* Rendez-vous au Jardin familial de l’Alma dès 12h avec le Centre social de l’Alma (programme à venir)
English :
In the heart of the city’s allotments, you can enjoy delicious soups prepared by local residents. It’s the perfect opportunity to spend some quality time with your neighbors, taste some original recipes and learn about healthy eating.
**Wednesday, October 8
* Rendezvous at the Jardin familial des Hauts-Champs from 12pm with the Centre social des 3 villes (program to follow)
**Saturday, October 11
* Rendezvous at Jardin familial de Gounod from 11am with association ASTUCE (program to come)
* Rendezvous at the Jardin familial de l?Ouest from 11 a.m. with a program concocted by La Maison du Jardin: Visit of a plot in the family garden, cultivated according to permaculture principles and innovative water-saving techniques. By Christian, president of the association La Maison du Jardin.
* Meet at the Jardin familial de l’Alma from 12pm with the Centre social de l’Alma (program to follow)
German :
Im Herzen der Kleingärten der Stadt können Sie köstliche Suppen probieren, die von den Bewohnern zubereitet werden. Eine perfekte Gelegenheit, um eine gute Zeit unter Nachbarn zu verbringen, originelle Rezepte zu probieren und gesunde Ernährung zu entdecken.
**Am Mittwoch, den 8. Oktober**
* Treffpunkt im Familiengarten Hauts-Champs ab 12 Uhr mit dem Centre social des 3 villes (Sozialzentrum der 3 Städte) (Programm folgt)
**Samstag, den 11. Oktober**
* Treffpunkt im Jardin familial de Gounod ab 11 Uhr mit dem Verein ASTUCE (Programm folgt)
* Treffpunkt im Jardin familial de l’Ouest ab 11 Uhr mit einem von La Maison du Jardin zusammengestellten Programm: Besichtigung einer Parzelle des Kleingartens, die nach den Prinzipien der Permakultur und innovativen Techniken zur Wassereinsparung bewirtschaftet wird. Von Christian, Vorsitzender des Vereins La Maison du Jardin.
* Treffpunkt im Jardin familial de l’Alma ab 12 Uhr mit dem Centre social de l’Alma (Programm folgt)
Italiano :
Nel cuore degli orti della città, potrete gustare deliziose zuppe preparate dai residenti locali. È l’occasione perfetta per trascorrere un po’ di tempo con i vicini, assaggiare ricette originali e imparare a mangiare sano.
**Mercoledì 8 ottobre
* Appuntamento al Jardin familial des Hauts-Champs a partire dalle 12.00 con il Centre social des 3 villes (programma da definire)
**Sabato 11 ottobre**
* Appuntamento al Jardin familial de Gounod dalle 11.00 con l’associazione ASTUCE (programma a venire)
* Appuntamento al Jardin familial de l’Ouest dalle 11.00 con un programma ideato da La Maison du Jardin: visita a un appezzamento dell’orto familiare, coltivato secondo i principi della permacultura e delle tecniche innovative di risparmio idrico. A cura di Christian, presidente de La Maison du Jardin.
* Appuntamento al Jardin familial de l’Alma dalle 12.00 con il Centre social de l’Alma (programma a seguire)
Espanol :
En el corazón de los huertos de la ciudad, podrá degustar deliciosas sopas preparadas por los vecinos. Es la ocasión perfecta para pasar un rato agradable con los vecinos, probar recetas originales y aprender a comer sano.
**Miércoles 8 de octubre
* Encuentro en el Jardin familial des Hauts-Champs a partir de las 12 h con el Centre social des 3 villes (programa por determinar)
**Sábado 11 de octubre
* Cita en el Jardin familial de Gounod a partir de las 11h con la asociación ASTUCE (programa por determinar)
* Cita en el Jardin familial de l’Ouest a partir de las 11 h con un programa ideado por La Maison du Jardin: Visita a una parcela del huerto familiar, cultivada según los principios de la permacultura y técnicas innovadoras de ahorro de agua. A cargo de Christian, Presidente de La Maison du Jardin.
* Encuentro en el Jardin familial de l’Alma a partir de las 12h con el Centre social de l’Alma (programa a seguir)
L’événement Fête de la soupe Roubaix a été mis à jour le 2025-09-20 par Hauts-de-France Tourisme