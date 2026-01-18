Fête de la Soupe Royère-de-Vassivière
Fête de la Soupe Royère-de-Vassivière mercredi 21 janvier 2026.
Fête de la Soupe
Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse
Au programme:
Concours et dégustation de vos soupes faites maison
3 € Prix la meilleure la plus belle la plus originale
Accueil et réchauffe de vos soupes dès 18h
Début de la dégustation à 19h !
Les Plateaux Limousins se chargent du pain et du fromage !
Résultats des soupes gagnantes à la fin des goguettes
Goguettes avec le Constançi Orchestra à 20h30
Mais c’est quoi une goguette au fait ?
Il s’agit d’écrire des paroles sur l’air d’une chanson connue, sur l’air de est donc la seule règle à suivre, vous pouvez ensuite vous défouler sur l’actualité, les politiques, les coupes rases ou tout autre sujet qui vous tient à cœur où vous fait rire… Ateliers d’écriture en amont (dates/lieu et horaires à confirmer)
Bal avec le duo La belle Ivresse à 21h30 .
Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53 animation@plateaux-limousins.org
