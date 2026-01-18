Fête de la Soupe

Le Villard Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Au programme:

Concours et dégustation de vos soupes faites maison

3 € Prix la meilleure la plus belle la plus originale

Accueil et réchauffe de vos soupes dès 18h

Début de la dégustation à 19h !

Les Plateaux Limousins se chargent du pain et du fromage !

Résultats des soupes gagnantes à la fin des goguettes

Goguettes avec le Constançi Orchestra à 20h30

Mais c’est quoi une goguette au fait ?

Il s’agit d’écrire des paroles sur l’air d’une chanson connue, sur l’air de est donc la seule règle à suivre, vous pouvez ensuite vous défouler sur l’actualité, les politiques, les coupes rases ou tout autre sujet qui vous tient à cœur où vous fait rire… Ateliers d’écriture en amont (dates/lieu et horaires à confirmer)

Bal avec le duo La belle Ivresse à 21h30 .

Le Villard Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 70 53 animation@plateaux-limousins.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Soupe Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Lac de Vassivière