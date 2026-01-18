Fête de la soupe

Salle des Fêtes Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Après une première édition réussie, le Kilukru remet ses marmites et ses louches en jeux ! L’association vous propose le deuxième volet de la fête de la soupe le 07 février 2026 à partir de 18h à la salle des fêtes de Saint Germain Beaupré. La qualité des soupes de l’an dernier sera difficile à atteindre mais la participation de nouveaux et nouvelles chalenger.euses peut amener son lot de surprises ! Alors, Marmitons de tout horizon, préparez-vous à faire chauffer les cocottes et à vous mesurer à d’autres gourmets pour tenter de remporter le prix de la meilleure soupe (prix du jury, prix du public) et/ou le prix de la meilleure présentation (nom de la soupe, décoration du stand et costume).

Si vous souhaitez participer à cette aventure culinaire placée sous le signe de la bonne humeur ( et du bon goût), pré-inscrivez-vous auprès du Kilukru au 06 71 04 66 36. .

Salle des Fêtes Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 97 98 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la soupe

L’événement Fête de la soupe Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Pays Sostranien