Fête de la Soupe Scaër

Fête de la Soupe Scaër samedi 25 octobre 2025.

Fête de la Soupe

Place de la Libération Scaër Finistère

Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Au programme
Cuisine d’une soupe géante tous ensemble de 16h à 17h
Marché de producteurs locaux
Dégustation de soupes gratuite
Concours de la meilleure soupe
Jeux en bois
Animations, chasse à la courge, coin lecture, spectacle…
Apportez votre meilleure soupe pour le concours   .

Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 70 67 33 51 

