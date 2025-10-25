Fête de la Soupe Scaër
Fête de la Soupe Scaër samedi 25 octobre 2025.
Fête de la Soupe
Place de la Libération Scaër Finistère
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25 21:00:00
2025-10-25
Au programme
Cuisine d’une soupe géante tous ensemble de 16h à 17h
Marché de producteurs locaux
Dégustation de soupes gratuite
Concours de la meilleure soupe
Jeux en bois
Animations, chasse à la courge, coin lecture, spectacle…
Apportez votre meilleure soupe pour le concours .
Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 70 67 33 51
