Fête de la Soupe Scaër

Fête de la Soupe Scaër samedi 25 octobre 2025.

Fête de la Soupe

Place de la Libération Scaër Finistère

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Au programme

Cuisine d’une soupe géante tous ensemble de 16h à 17h

Marché de producteurs locaux

Dégustation de soupes gratuite

Concours de la meilleure soupe

Jeux en bois

Animations, chasse à la courge, coin lecture, spectacle…

Apportez votre meilleure soupe pour le concours .

Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 70 67 33 51

