Fête de la Soupe – Toul Rue de Rigny Toul

Informations pratiques

Toul

Fête de la Soupe – Toul

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

En octobre, Toul réchauffe les coeurs (et les papilles !) avec sa Fête de la Soupe, un rendez-vous gourmand et convivial qui rassemble habitants et visiteurs autour d’un plaisir simple : partager une bonne soupe !

Dans le cadre automnale du parc de l’Hôtel de Ville, les participants viennent déguster, échanger et voter pour leurs recettes préférées, préparées avec passion par des cuisiniers amateurs, associations ou restaurateurs. Chaque édition s’inspire d’une thématique différente, offrant des saveurs originales et parfois surprenantes.

Entre dégustations, animations et moments de partage, la bonne humeur est au rendez-vous. Et si la météo se montre capricieuse, la fête se poursuit à l’abri, sous les voûtes accueillantes du cloître de la cathédrale Saint-Étienne.

Un événement chaleureux et plein de saveurs, à vivre en famille ou entre amis, pour célébrer l’automne et la convivialité à la touloise !

Entrée libre et gratuite.Tout public

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Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

In October, Toul warms the hearts (and the taste buds!) with its Soup Festival, a delicious and friendly event that brings residents and visitors together around a simple pleasure: sharing a delicious soup!

Set against the autumnal backdrop of the Parc de l’Hôtel de Ville, participants come to taste, chat, and vote for their favorite recipes, prepared with passion by amateur cooks, local organizations, and restaurant owners. Each edition is inspired by a different theme, offering original and sometimes surprising flavors.

Between tastings, entertainment, and moments of sharing, good cheer is guaranteed. And if the weather turns unpredictable, the festivities continue indoors, beneath the welcoming arches of the cloister at Saint-Étienne Cathedral.

A warm and flavorful event to enjoy with family or friends, celebrating fall and the Toulouse spirit of togetherness!

Admission is free.

L’événement Fête de la Soupe – Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES