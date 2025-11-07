Fête de la soupe ZA du pas fleury Tournus
Fête de la soupe ZA du pas fleury Tournus vendredi 7 novembre 2025.
Fête de la soupe
ZA du pas fleury Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07
Dégustation de soupes concoctées par les habitants ou les associations locales dans une ambiance musicale . Déambulation onirique, musique et spectacle ! Venez avec votre bol et votre cuillère !
– prix du jury meilleure soupe, meilleure décoration
– prix du public: meilleure soupe .
ZA du pas fleury Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 34 centre.social@ccmt71.fr
L’événement Fête de la soupe Tournus a été mis à jour le 2025-09-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II