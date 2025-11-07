Fête de la soupe ZA du pas fleury Tournus

Fête de la soupe

ZA du pas fleury Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Dégustation de soupes concoctées par les habitants ou les associations locales dans une ambiance musicale . Déambulation onirique, musique et spectacle ! Venez avec votre bol et votre cuillère !

Octroi du

– prix du jury meilleure soupe, meilleure décoration

et du

– prix du public: meilleure soupe .

ZA du pas fleury Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 34 centre.social@ccmt71.fr

