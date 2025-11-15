FÊTE DE LA SOUPE Vialas

FÊTE DE LA SOUPE

Maison du temps libre Vialas Lozère

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez partager une soirée pleine de chaleur et de bonne humeur.

Au programme dégustation de soupes et vote, ambiance musicale et karaoké, buvette et petite restauration sur place.

La Fête de la soupe revient le samedi 15 novembre. Venez partager une soirée pleine de chaleur et de bonne humeur.

Au programme

– dégustation de soupes et vote pour la meilleure, vers 19h

– ambiance musicale et karaoké animés par Marc

– les ados proposeront des en-cas salés et des desserts

– une buvette sera ouverte tout au long de la soirée

– un événement gourmand, musical et convivial à ne pas manquer ! .

Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59

English :

Come and share an evening full of warmth and good cheer.

On the program: soup tasting and voting, music and karaoke, refreshments and snacks.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen Abend voller Wärme und guter Laune.

Auf dem Programm stehen: Verkostung von Suppen und Abstimmungen, musikalische Untermalung und Karaoke, Erfrischungsstände und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a condividere una serata piena di calore e buonumore.

In programma: degustazione e votazione di zuppe, musica e karaoke, rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Venga a compartir una velada llena de calidez y buen humor.

En el programa: degustación y votación de sopas, música y karaoke, refrescos y tentempiés in situ.

