Fête de la Soupe Saint Pierre sur Orthe Vimartin-sur-Orthe
Fête de la Soupe Saint Pierre sur Orthe Vimartin-sur-Orthe samedi 29 novembre 2025.
Fête de la Soupe
Saint Pierre sur Orthe 1 place de l’église Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Fête de la Soupe 2025 !
Venez proposer ou déguster les fabuleuses soupes réalisées par des personnes envieuses de vous faire goûter leur spécialité de soupe ! Avis aux amateurs et amatrices cuisinières et aux gourmands et gourmandes !
L’idée est de proposer une 15L de soupe, si possible, aux visiteurs et visiteuses.
Une compensation financière de 30€ et un livre offert, sont prévus pour les cuisiniers et cuisinières ! Et si votre soupe est élue Meilleure soupe 2025 la louche d’or vous sera remise ainsi qu’un lot !
Alors à vos louches !
Vous adorez les soupes, venez déguster celles de la fête de la soupe pour élire la meilleure ! Buvette et petite restauration sur place !
Organisé par le comité des fêtes de Vimartin-sur-Orthe. .
Saint Pierre sur Orthe 1 place de l’église Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 57 55 11 cdf.vimartin53@gmail.com
English :
Fête de la Soupe 2025!
German :
Suppenfest 2025!
Italiano :
Festa della Zuppa 2025!
Espanol :
¡Fiesta de la Sopa 2025!
L’événement Fête de la Soupe Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons