Fête de la Soupe Saint Pierre sur Orthe Vimartin-sur-Orthe

Fête de la Soupe 2025 !

Venez proposer ou déguster les fabuleuses soupes réalisées par des personnes envieuses de vous faire goûter leur spécialité de soupe ! Avis aux amateurs et amatrices cuisinières et aux gourmands et gourmandes !

L’idée est de proposer une 15L de soupe, si possible, aux visiteurs et visiteuses.

Une compensation financière de 30€ et un livre offert, sont prévus pour les cuisiniers et cuisinières ! Et si votre soupe est élue Meilleure soupe 2025 la louche d’or vous sera remise ainsi qu’un lot !

Alors à vos louches !

Vous adorez les soupes, venez déguster celles de la fête de la soupe pour élire la meilleure ! Buvette et petite restauration sur place !

Organisé par le comité des fêtes de Vimartin-sur-Orthe. .

+33 6 09 57 55 11 cdf.vimartin53@gmail.com

