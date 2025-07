Fête de la Source Salmière à Miers Miers

Fête de la Source Salmière à Miers Miers samedi 12 juillet 2025.

Fête de la Source Salmière à Miers

Source Salmiière Miers Lot

Tarif : – – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 15:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Fête conviviale organisée par les Amis de la Source Salmière en collaboration avec Le Bouchon Alvignacois. Animations, musique, bal et feu d’artifice

Buvette toute la journée, snack saucisse frites

15h30 Inscriptions au concours de pétanque

16h30 Début du concours en doublette

Soir Repas sur place

21h00 Bal costumé

À minuit Feux d’artifice .

Source Salmiière Miers 46500 Lot Occitanie +33 5 32 01 14 27

English :

Convivial festival organized by the Friends of the Source Salmière in collaboration with Le Bouchon Alvignacois. Entertainment, music, dance and fireworks

German :

Geselliges Fest, das von den Amis de la Source Salmière in Zusammenarbeit mit Le Bouchon Alvignacois organisiert wird. Animationen, Musik, Tanz und Feuerwerk

Italiano :

Festa conviviale organizzata dagli Amici della Sorgente Salmière in collaborazione con Le Bouchon Alvignacois. Intrattenimento, musica, danza e fuochi d’artificio

Espanol :

Fiesta de convivencia organizada por los Amigos de la Fuente Salmière en colaboración con Le Bouchon Alvignacois. Animación, música, baile y fuegos artificiales

L’événement Fête de la Source Salmière à Miers Miers a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Vallée de la Dordogne