Fête de la spiruline 4ème édition Spiruline Astrée Trévoux

Fête de la spiruline 4ème édition

Spiruline Astrée Route de Saint-Bernard Trévoux Ain

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Spiruline Astrée participe à la 4ème édition de la Fête de la Spiruline pour vous faire découvrir la culture atypique et les bienfaits de ce superaliment cultivé à Trévoux !

Spiruline Astrée Route de Saint-Bernard Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 82 91 bonjour@spiruline-astree.fr

English :

Spiruline Astrée is taking part in the 4th edition of the Fête de la Spiruline to help you discover the unusual cultivation and benefits of this super-food grown in Trévoux!

German :

Spiruline Astrée nimmt an der 4. Ausgabe des Spirulina-Festes teil, um Ihnen die atypische Kultur und die Vorteile dieses in Trévoux angebauten Superfoods näher zu bringen!

Italiano :

Spiruline Astrée partecipa alla 4a Fête de la Spiruline per farvi scoprire la coltivazione insolita e i benefici di questo super-alimento coltivato a Trévoux!

Espanol :

Spiruline Astrée participa en la 4ª Fiesta de la Espirulina para hacerle descubrir el cultivo insólito y los beneficios de este superalimento cultivado en Trévoux

