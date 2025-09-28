Fête de la Spiruline à Pranzac Chez Mono Pranzac

Fête de la Spiruline à Pranzac Chez Mono Pranzac dimanche 28 septembre 2025.

Fête de la Spiruline à Pranzac

Chez Mono 6 Chemin de Sardrillon Pranzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

La Spiruline La Salamandre vous invite à (re)découvrir les secrets de la spiruline.

Des visites gratuites et dégustations à 10h45 et 15h45.

Une initiation au Nordic Yoga® à 9h30 et 14h30, participation libre.

Pour tous sur Réservation au 06 51 26 93 00

.

Chez Mono 6 Chemin de Sardrillon Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 26 93 00 spirulinelasalamandre@gmail.com

English :

La Spiruline La Salamandre invites you to (re)discover the secrets of spirulina.

Free tours and tastings at 10.45am and 3.45pm.

Introduction to Nordic Yoga® at 9.30am and 2.30pm, free participation.

For all ? by reservation on 06 51 26 93 00

German :

Die Spirulina La Salamandre lädt Sie ein, die Geheimnisse der Spirulina (wieder) zu entdecken.

Kostenlose Besichtigungen und Verkostungen um 10:45 und 15:45 Uhr.

Eine Einführung in Nordic Yoga® um 9:30 und 14:30 Uhr, Teilnahme frei.

Für alle ? auf Reservierung unter 06 51 26 93 00

Italiano :

La Spiruline La Salamandre vi invita a (ri)scoprire i segreti della spirulina.

Visite e degustazioni gratuite alle 10.45 e alle 15.45.

Introduzione al Nordic Yoga® alle 9.30 e alle 14.30, ingresso libero.

Per tutti? Su prenotazione al numero 06 51 26 93 00

Espanol :

La Spiruline La Salamandre le invita a (re)descubrir los secretos de la espirulina.

Visitas y degustaciones gratuitas a las 10.45 y 15.45 h.

Iniciación al Yoga Nórdico® a las 9h30 y a las 14h30, entrada libre.

Para todos… previa reserva en el 06 51 26 93 00

L’événement Fête de la Spiruline à Pranzac Pranzac a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord