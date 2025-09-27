Fête de la spiruline Echoisy Cellettes
Fête de la spiruline Echoisy Cellettes samedi 27 septembre 2025.
Fête de la spiruline
Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes Charente
Elle revient pour sa 4ème édition la fête nationale de la spiruline !
Un RDV unique pour découvrir ce micro organisme aux vertus nutritionnelles.
Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 33 74
English :
It’s back for its 4th edition: the national spirulina festival!
A unique opportunity to discover this microorganism with nutritional virtues.
German :
Sie kommt zum 4. Mal zurück: die nationale Spirulina-Feier!
Ein einzigartiges RDV, um diesen Mikroorganismus mit seinen nahrhaften Eigenschaften zu entdecken.
Italiano :
Torna per la sua quarta edizione il Festival nazionale della spirulina!
Un’occasione unica per scoprire questo microrganismo dalle virtù nutrizionali.
Espanol :
Vuelve en su 4ª edición: ¡el festival nacional de la espirulina!
Una oportunidad única para descubrir este microorganismo con virtudes nutricionales.
