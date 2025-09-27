Fête de la spiruline Echoisy Cellettes

Fête de la spiruline Echoisy Cellettes samedi 27 septembre 2025.

Fête de la spiruline

Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes Charente

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Elle revient pour sa 4ème édition la fête nationale de la spiruline !

Un RDV unique pour découvrir ce micro organisme aux vertus nutritionnelles.

Echoisy Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 33 74

English :

It’s back for its 4th edition: the national spirulina festival!

A unique opportunity to discover this microorganism with nutritional virtues.

German :

Sie kommt zum 4. Mal zurück: die nationale Spirulina-Feier!

Ein einzigartiges RDV, um diesen Mikroorganismus mit seinen nahrhaften Eigenschaften zu entdecken.

Italiano :

Torna per la sua quarta edizione il Festival nazionale della spirulina!

Un’occasione unica per scoprire questo microrganismo dalle virtù nutrizionali.

Espanol :

Vuelve en su 4ª edición: ¡el festival nacional de la espirulina!

Una oportunidad única para descubrir este microorganismo con virtudes nutricionales.

