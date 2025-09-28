Fête de la spiruline Névez

27 kerangall Névez Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

4e édition de la Fête de la spiruline

l’occasion de (re)-découvrir la spiruline paysanne, un aliment étonnant cultivé près de chez vous !

Au programme découverte de la spiruline, ses origines, sa culture, ses bienfaits pour tous, sa mission humanitaire… Comme chaque année, un marché de producteurs et artisans locaux nous accompagne, ainsi bien sûr que les crêpes de Kristen. .

27 kerangall Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 83 29 44 96

