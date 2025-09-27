Fête de la spiruline Parentis-en-Born

Fête de la spiruline Parentis-en-Born samedi 27 septembre 2025.

Fête de la spiruline

2936 Route de Lahitte Parentis-en-Born Landes

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-09-28

La fête de la spiruline revient à Parentis-en-Born !

4ème édition

Ferme de la spiruline des Landes

Venez célébrer cette micro-algue pleine de vertus dans une ambiance conviviale, locale et festive !

Au programme

Dégustation de spiruline

Visite et conférence santé/nutrition

Animations pour petits et grands

Concerts & surprises tout au long de la journée !

Une journée pour découvrir, apprendre, goûter… et s’amuser en famille ou entre amis !

Entrée gratuite Ouvert à tous !

Suivez notre page pour découvrir le programme complet ! .

2936 Route de Lahitte Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 37 47 42

