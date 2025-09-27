Fête de la spiruline Parentis-en-Born
Fête de la spiruline Parentis-en-Born samedi 27 septembre 2025.
Fête de la spiruline
2936 Route de Lahitte Parentis-en-Born Landes
La fête de la spiruline revient à Parentis-en-Born !
4ème édition
Ferme de la spiruline des Landes
Venez célébrer cette micro-algue pleine de vertus dans une ambiance conviviale, locale et festive !
Au programme
Dégustation de spiruline
Visite et conférence santé/nutrition
Animations pour petits et grands
Concerts & surprises tout au long de la journée !
Une journée pour découvrir, apprendre, goûter… et s’amuser en famille ou entre amis !
Entrée gratuite Ouvert à tous !
Suivez notre page pour découvrir le programme complet ! .
2936 Route de Lahitte Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 37 47 42
