Informations pratiques

Schalbach

Fête de la spiruline

Ferme aquacole du pays de Sarrebourg 121 Rue du presbytère Ferme plein champ Schalbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Venez découvrir la ferme et la production de spiruline, cette microalgue aux multiples vertus ! Au programme Visite guidée, dégustation et vente des produits de la ferme. En famille, entre amis ou en solo, partagez un moment convivial et découvrez les coulisses de la ferme aquacole du pays de Sarrebourg.Tout public

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Ferme aquacole du pays de Sarrebourg 121 Rue du presbytère Ferme plein champ Schalbach 57370 Moselle Grand Est +33 6 80 65 01 55 spiredaline@gmail.com

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English :

Come discover the farm and learn about the production of spirulina, a microalgae with many health benefits! On the agenda: a guided tour, tastings, and farm products for sale. Whether with family, friends, or on your own, enjoy a friendly gathering and get a behind-the-scenes look at the aquaculture farm in the Sarrebourg region.

L’événement Fête de la spiruline Schalbach a été mis à jour le 2026-09-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD